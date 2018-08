Hace escasos días terminó el primer tramo de las Fiestas Patronales de nuestra ciudad. Las del casco antiguo. Aun está celebrándose el segundo tramo, cerca del mar, en el Puerto de Sagunto. Nuestra ciudad, por su peculiaridad, dos núcleos de población, debe ser una de la ciudades con mas días de fiestas. Sino he sumado mal, se acercan a un total de aproximadamente 32 días de festejos.

En absoluto este escrito es contrario a la celebración de las Fiestas Patronales. Como ciudadanos tenemos derecho a disfrutarlas. Son días en donde los vecinos desean convivir con sus amigos y su gente en disfrute y alegría. Como los propios responsables de la organización: Ayuntamiento, Presidentes de Peñas e incluso peñistas y ciudadanos en general se reconoce se hacen esfuerzos por parte de todos en aras a una buena convivencia entre festeros y no festeros. Esta tarea quizás no es sencilla, pero debe de intentarse años tras año e insistir en ello.

Estamos totalmente equivocados si solo somos capaces de exigir a las Administraciones, al Ayuntamiento e incluso a las propias Peñas una normas-reglas de conducta responsable. Es una tarea, un objetivo que nos corresponde a todos: peñistas y no peñistas. Para hacer posible una convivencia lo mas normal y respetuosa posible durante esos 32 días de fiestas es necesario una concienciación de convivencia colectiva ciudadana.

Solo con el propósito de intentar que la convivencia sea posible que nuestra Ciudad, ojala,..y se logre que se convierta en un referente-ejemplo de normal de desarrollo en la celebración de los festejos, es por lo que reseño algunos puntos que podrían tenerse en cuenta, plantearse y ser discutidos:

1.- Una elaboración de Programa atractivo, en donde la diversidad de los eventos fuera capaz de llegar a todas las apetencias de la población, sin que primasen unos sobre otros.

2.- En nuestra cultura, Els bous al carrer, están arraigados. Aquí, no andan por la calle, pero si en plazas portátiles. Se ha mejorado y mucho el trato animal. Añadiría que por ejemplo, el tiempo que cada vaquilla o toro, fuera mas cortos sin llegar el posible agotamiento del animal. Que los corrales, expuestos al sol vertical, tuvieran sombrío e incluso agua para bañar a los animales en días de calor.

3.- Cuando la música es la protagonista: orquestas, Djs, espectáculos, etc... Creo que, por parte de los organizadores, seria una medida bien entendida y aplaudida, el mirar cuanta potencia es necesaria para una buena y excelente audición. Para nada es mejor aquella que su potencia sobrepasa los limites necesarios.

4.- Estudiar quizás las horas de comienzo y finalización de los espectáculos también seria de agradecer. Su horario de finalización a las 4:30 e incluso mas, hace muy difícil la conciliación del descanso para aquellos/as que tienen que trabajar en periodo festivo.

5.- Creo que un compromiso, que seria excelentemente recibido por TODOS, peñistas y ciudadanos seria el COMPROMISO FIRME de hacer que nuestra ciudad no amaneciera súper sucia, En donde sus las calles no fueran una desagradable muestra de: botellas, papeles, restos orgánicos (líquidos y no líquidos) etc..dejando una imagen de suciedad de difícil explicación. Eso es una labor de conciencia ciudadana, educación social y colectiva.

6.- Es lógico que los amigos, los peñistas deseen tener un local donde reunirse, comer, merendar o cenar... Es lógico y entendible. Pero no creo faltar a la razón si digo que «los locales de peñas» es una problemática pendiente de resolver entre peñistas y vecinos, El propio Presidente de Peñas, señalo que se había llegado a plantear la posibilidad de disponer de locales para las peñas en lo que seria un recinto ferial, No estaría mal poder volver discutirlo y planteado. Mejoraría, y en mucho, la convivencia entre peñistas y vecinos.

Es obligación de todos el lograr que con un esfuerzo colectivo y ciudadano seamos capaces de ir mejorando día a día en la celebración de nuestras Fiestas Patronales. Todos saldremos ganando. Los tiempos cambian: costumbres, tradiciones...seamos capaces de intentar la mejora, no el retroceso.

Agradecer a los servicios de limpieza (SAG) su esfuerzo en recuperar la normalidad de limpieza y posibilitar un aire respirable no «contaminado por desagradables aromas». Animar a nuestra Policía Local a seguir en su mejora en cuanto a su labor de vigilancia que haga posible un desarrollo de nuestras fiestas pacificas y ausentes de conflicto. Y a los responsables de la organización: Ayuntamiento, Presidentes de Peñas, agradecer a todos ellos el esfuerzo en intentar lograr este objetivo colectivo ciudadano para hacer posible que nuestra Ciudad durante todos estos días de fiesta logre ser una Ciudad de referencia de convivencia pacifica, limpia, generosa en el recibimiento y capaz de disfrutar con responsabilidad y compromiso.