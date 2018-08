Onrubia suspende el concierto para no dañar a Las Veladas

La soprano Emilia Onrubia ha anulado el concierto que tenía previsto el próximo 14 de agost en la iglesia de Gilet porque «no quiero ser un obstáculo ni ningún problema a Las Veladas de Sant Esperit», explicaba en declaraciones a Levante-EMV.

El concierto anunciado por la artista tras conocer que no estaba en el cartel de este año fue interpretado por el ayuntamiento como «una contraprogramación y una falta de respeto», ya que estaba previsto a la misma hora que uno de los conciertos de las Veladas, por lo que la soprano ha decidido posponerlo. «Ante todo están las Veladas, una cita muy importante para mí, ya que soy fundadora de las mismas, y que no quepa duda que quiero que sigan manteniendo el mismo éxito que han tenido».

Aunque la soprano suspende su concierto del 14 de agosto en la iglesia de Gilet, ya adelanta que seguirá con el mismo, en otra fecha y en otro sitio.

La artista no esconde su malestar con el ayuntamiento al que considera que «me ha faltado al respeto» al no comunicarle que no estaría en el cartel tras 15 años.