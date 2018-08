El PP achaca al gobierno local la parálisis del patrimonio industrial de Sagunt

El PP ha criticado la parálisis que a su juicio afecta al patrimonio industrial de Sagunt. En este sentido, el portavoz Sergio Muniesa ha señalado que «llevamos sobrepasados los tres años de legislatura, vemos como proyectos como el museo industrial, sigue sin aperturarse y lo que es peor sin fecha y objeto de actos vandálicos».

El PP duda que en lo que quede de año se finalicen las obras pendientes de ejecutar en el museo industrial y pueda abrirse al público las instalaciones. En este sentido, Muniesa reprochó a los socios del cuatripartito que no respaldaran la proposición de los populares de incluir una partida para ello en los presupuesto de la Generalitat, mientras utilizaban fondos municipales para sanear la Fundación del Patrimonio Industrial y «sacar las castañas del fuego al Consell de Puig y Oltra».



Criticar el pasado

Por todo ello, Sergio Muniesa se mostró crítico con el equipo de gobierno que preside Quico Fernández. «En tres años que están gobernando, no han hecho nada, en un momento de expansión económica nuestro patrimonio vive un momento de parón, que no se puede consentir. Solo han demostrado imaginación para pedir en el pasado cuando nosotros gobernamos en plena crisis. Y ahora no hacen nada para invertir y recuperar espacios como la Gerencia. Solo criticar el pasado, pero eso ya no es excusa», ha señalado el concejal popular.