Fa no molts dies, l'alcalde del partit popular de Canet, Leandro Benito, des de El periódico de aquí, amb el qual actualment manté una excel·lent col·laboració, sobretot econòmicament, si atenem a la xifra de pagaments en publicacions al diari dirigit per Pere Valenciano i les comparem amb les atorgades a altres mitjans que publiquen notícies en la nostra comarca ( Levante, La Voz,...) amb una diferència a favor seu del voltant de 12.000 ?; ens oferia una entrevista a doble pàgina en la qual intenta realitzar el balanç d'aquesta legislatura. En ella pretén establir totes aquelles bondats i assoliments obtinguts per la seua tasca de govern. Com tota persona que adquireix una sèrie de responsabilitats d'actuació hi ha coses que es fan bé i unes altres que no tant. En l'entrevista es presenta com qui ha canviat «la estructura con vicios adquiridos durante más de 30 años, a imagen y semejanza del antiguo secretario, su forma de gestionar el ayuntamiento», com si açò no fora amb ell.

Però els seus veïns de Canet tenim memòria i recordem que el senyor Benito és on és ara, «també» per l'acció i l'estratègia del senyor Sancho. Pregunten com va passar per davant del número 2 i del número 1, per a liderar el seu partit i l'ajuntament. Des de 2011 ha sigut precisament ell qui ha treballat amb l'antic secretari, braç a braç fins al seu relleu en 2015, doncs no és alié a la seua acció com ara pretén fer-nos creure. Renega ara d'ell, però la memòria es conserva.

Respecte d'altres actuacions com la reducció fins a l'1'1% de la recaptació que gestiona una altra empresa, cal recordar que si l'oposició no l'obliga a replantejar la licitació, ara estaria cobrant un 3'2 % l'empresa a la qual se li adjudicava la concessió, continuant en mans privades. També intenta llevar gravetat a l'assumpte de les seues dues imputacions per les quals la fiscalia demana 8 anys d'inhabilitació i per la qual ja té obert judici oral (que si la jutgessa copia una sentència d'un altre poble, que si no es podia saber la relació dels qui es van presentar,..). Sembla una miqueta difícil d'entendre que després d'alguns anys en l'oposició i de governar dos més amb el mateix secretari, no sabera qui era la seua dona, ni li fera sospitar la retirada de les altres dues propostes que competien amb l'Acadèmia Valenciana de Juristes, dominada pel mateix Sancho. Sembla que ens demana actes de fe i intenta desprestigiar el treball de jutges i fiscals. Bé, la justícia ja dirà, i no li desitge res dolent personalment, però el seu pacte amb ciutadans i el compliment de la paraula l'obliga, en aquest moment, a fer un pas al costat i presentar la seua dimissió per l'acord signat.

Ens parla de la seua implantació de l'administració electrònica i la transparència, però no ens explica que és d'obligat compliment, governe qui governe; del Balcó al Mar i d'acusacions falses, però el ben cert és que sí es contemplava un bar en primera instància. En canvi no diu res del crematori que volien implantar en el polígon; ni de la discriminació lingüística reiterada en multitud de circumstàncies i com des de la Sindicatura de Greuges i la Conselleria se'ls insta de capgirar tant en xarxes socials com en la web; ni del temps perdut en l'ampliació del col·legi; de la política respecte dels treballadors afavorint als més propers i marginant a d'altres; de governar anteriors legislatures gràcies al transfuguisme polític; de factures no explicades convenientment; de l'interminable ajornament a resoldre el problema de les voreres de Canet; del que els ha costat fer efectiva la retirada de l'amiant; de la negativa a l'actuació per millorar tant les direccions de circulació com la rebaixa en el límit de velocitat per minorar la predominança dels vehicles sobre els vianants,...

Per finalitzar, senyor Benito, encerts en la seua actuació de govern de ben segur que en té, però també errades i la seua responsabilitat en aquest moment passa senzillament per fer un pas al costat i deixar que altra persona del seu partit prenga la direcció de l'ajuntament, fins que a les eleccions vinents, la memòria dels seus veïns, li passe la factura corresponent i opten per atorgar la confiança a un altre per a governar.