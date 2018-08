Saguntino y Acero ponen fin a una positiva pretemporada

El CD Acero y el Atlético Saguntino ya preparan el inicio de liga en la que ambos conjuntos disputarán de nuevo en tercera división. Este fin de semana, comienza la competición oficial pero, los dos equipos de fútbol de la ciudad han dejado buenas sensaciones durante la pretemporada.

El pasado sábado fue la presentación oficial de los primeros equipos de saguntinos y porteños. Los primeros lograron una contundente victoria (3-0) ante un equipo de categoría inferior, mientras que los rojiblancos dieron la cara ante un equipo de segunda B (1-2).

El Atlético Saguntino logró una contundente victoria (3-0) en el último partido de la pretemporada ante el CD Almazora con un gol de Burri tras un centro desde la derecha de Tendi. El segundo gol del partido también fue gracias a un centro de Tendillo por la derecha que remató Samu, mandando el balón la fondo de la red. Y el primero en inaugurar el marcador fue el capitán David Fas de falta en el minuto 28 de partido.

Los rojillos dieron buena imagen ante su afición el día de la presentación y durante toda la pretemporada en la que solo han perdido un partido ante un equipo de una categoría superior, el Ontinyent.

Por su parte el CD Acero no pudo el Atlético Levante de segunda B y cayó derrotado 1-2. Los rojiblancos dieron la cara hasta que les aguantó la gasolina ante un rival que jugará en una categoría superior. Con este partido, el nuevo míster rojiblanco, Abel Baudes, da por finalizada la pretemporada y hace un balance positivo de este mes de preparación: «Creo que la pretemporada ha sido buena a pesar de no tener la plantilla cerrada y solo disponer de 13/14 fichas. En conjunto considero que ha sido bastante positiva porque el equipo ha asimilado conceptos o ideas que yo quiero para esta temporada y en los choques importantes como el de Copa Federación ha mostrado muchas cosas y es para estar contento».



Refuerzos para el equipo

A pesar de que este fin de semana se estrenan ante el Atzeneta en su vuelta a tercera división, Baudes asegura que al equipo le faltan jugadores: «El equipo no está completo nos faltan mínimo dos o tres jugadores, no es una urgencia pero si necesidad porque la plantilla es corta», señala. En este sentido, considera que «a la larga estoy seguro de que necesitaremos dos o tres jugadores para afrontar la temporada con más garantía. Nosotros no tenemos prisa y no vamos a fichar por fichar, queremos algo que mejore lo que tenemos sino lo va a hacer estamos bien como estamos».

«Queremos alguien que nos aporte experiencia porque la plantilla es muy joven, de modo que el perfil de jugador que estamos buscando es alguien que ya conozca la categoría», añade Abel.

La liga comenzará este fin de semana y ambos conjuntos comenzarán jugando en casa, el Atlético Saguntino lo hará enfrentándose al Villareal CF C. Mientras que el CD Acero buscará la primera victoria en su vuelta a Tercera frente al Atzeneta.