Apuntan a la venganza como móvil de las profanaciones

La colaboración entre los hijos de las vecinas desenterradas por un asunto laboral aparece como el único nexo entre los casos. Las familias descartan que se trate de una gamberrada

Los familiares de las mujeres cuyas tumbas fueron profanadas en el cementerio de Algar este fin de semana apunta a «la venganza» como posible móvil de este sacrilegio.

Así lo aseguraba a Levante-EMV el hijo de una de las afectadas por este acto violento, quien sospecha de que la queja que presentó tras detectar «irregularidades» en su situación laboral, está directamente relacionada con «lo que le han hecho a mi madre y a la otra vecina de Algar». Una teoría en la que trabaja la Guardia Civil y que cobra fuerza cada día después de conocer que el nexo de unión entre las fallecidas es la colaboración que los hijos de ambas mantenían por este asunto laboral, revelaban desde la Benemérita. Uno de ellos solicitó a su amigo, que es inspector de trabajo, que revisara su situación laboral después de sospechar que le eran «vulnerados ciertos derechos. «No había pasado revisiones médicas en años, no me daban ropa de trabajo y mi salario estaba congelado desde hacía 10 años», explicaba a este medio. Esta situación la puso en conocimiento de su amigo quien detectó ciertas irregularidades que finalmente trasladaron a la empresa con el objetuvo de llegar a un acuerdo, dejando abierta la vía judicial en caso contrario. Pese a que el tema «sentó como un jarro de agua fría», explicaba el afectado, también aclara que no hubo ningún tipo de rifirrafe y que aunque no todas sus demanadas fueron respondidas sí la gran mayoría, «pero yo tuve que renunciar también a muchas cosas», afirmaba.

Sin embrago, pese a que todo parecía arreglado, está convencido de que este asunto está relacionado con lo que le han hecho a su madre y a la de su amigo, al que «lamento mucho haberlo implicado en este tema», decía. «Esto no ha sido una gamberrada, ha sido algo premeditado. Los que entraron en el cementerio sabían a lo que iban y a por quién; las evidencias son muy claras».

Los familiares reconocen estar «muy afectados con los sucedido y ahora solo «queremos que la investigación se resuelva cuanto antes y pillen a los culpables y, por supuesto, que paguen por lo que han hecho. Algo muy fuerte para lo que no hay ninguna justificación». Por otro lado, desde la Guardia Civil se mantiene que los autores son de un ámbito geográfico cercano a Algar.