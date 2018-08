Las peticiones por la Ley de Dependencia subieron un 97% en Sagunt el pasado año

Las peticiones de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia se dispararon en Sagunt tras asumir el ayuntamiento las competencias de valoración que hasta el 1 de enero del pasado año recaían en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En total, durante 2017 el departamento de Servicios Sociales que dirige Mónica Caparrós recibió 428 nuevas solicitudes, lo que representa un incremento del 97 % respecto a las presentadas ante la conselleria en el ejercicio anterior. Estas peticiones pertenecían en un 64 % a vecinos del núcleo del Port de Sagunt y un 32,2 % al núcleo histórico, incluidos los residentes al norte del Palancia. El resto, unas 16 peticiones eran de ciudadanos domiciliados en Baladre.

Este incremento supuso un destacado esfuerzo de trabajo para el departamento ya que junto a las competencia de conselleria, el área municipal de Servicios Sociales recibió 181 expedientes pendientes de valoración de ejercicios anteriores. Esto provocó que ha fecha del 31 de diciembre de 2017 el departamento tuviera pendiente de valorar un total de 609 expedientes, entre los heredados de conselleria y los nuevos que llegaron ese año.

Además, aunque el ayuntamiento asumió las competencias de valoración, esta no podía iniciarse hasta que desde conselleria no grababan en el sistema los datos de la petición, lo que demoraba los trámites hasta la resolución final que concedía al solicitante un Programa Individual de Atención (PIA). De hecho todavía existen en el municipio unos 1426 expedientes de resolver entre el año 2014 y 2017. Esto supone que en la práctica el tiempo medio para finalizar el expediente se sitúa en unos dos años, pese a que la ley prevé un máximo de seis meses.

Con todo, Sagunt lidera el ránking de las ciudades con más de 50.000 habitantes que más expedientes ha ejecutado. Así, hasta mediados del pasado mes de julio se habían valorado por los servicios municipales unos 222 expedientes y conselleria había grabado en el sistema para iniciar la valoración de otras 46 solicitudes.

Hasta esa fecha se habían resuelto unos 1.010 expedientes iniciados desde 2014 a cuyos beneficiarios se les había notificado ya el PIA que se les había concedido que en el 45 % de los casos consistía en ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar. A ellos se les sumaba otros 530 expedientes que ya contaban con la resolución de grado y nivel de dependencia, pero que todavía no se había aprobado la propuesta del PIA y 21 en los que esa propuesta estaba en proceso. Además otros 30 expedientes estaban valorados pero pendientes de fijar el grado de dependencia.

El procedimiento para acogerse a la Ley de Dependencia se inicia con la información al interesado de las posibles prestaciones y la entrega de la documentación necesaria para su tramitación. Con ello la persona puede presentar su solicitud en cualquier registro municipal. Una vez su expediente está en el sistema, algo que hasta ahora hacía conselleria y cuenta con el visto bueno de que la conselleria, los técnicos municipales inician el informe social del entorno y la valoración de dependencia.

Una muestra del trabajo que ello conlleva queda reflejado en el hecho que durante 2017 los servicios sociales municipales realizaron un total de 3.432 atenciones en los despachos y 403 visitas domiciliarias relacionadas con la dependencia.

Con la valoración municipal la conselleria emite su resolución del grado de dependencia, que el interesado puede recurrir si está disconforme, y finalmente emite la propuesta de PIA, a la que también puede presentar alegaciones el afectado.