La lucha por los bosques de la comarca

A principio de este año, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, dirigida por Compromís, decidió no poner en marcha y no activar para el presente ejercicio el observatorio del Picaio de Algímia d'Alfara para poder detectar los posibles incendios en muchos términos municipales de nuestra comarca.

Desde el primer momento, la ejecutiva socialista en El Camp de Morvedre puso en marcha denuncias en la prensa, contactos con los ayuntamientos implicados y gestiones con la dirección general de Prevención de Incendios Forestales ante lo que hemos considerado una decisión absurda e insensata, que podía generar unos daños enormes e irreparables en nuestra riqueza forestal.

Hemos de decir que prácticamente nadie ha sido oído en estas reclamaciones. Por eso no deja de ser sorprendente que hace muy poco tiempo se está oyendo a Compromís actuar como si fueran ellos los que van a salvar esta situación, cuando fue la conselleria, dirigida por ellos, la que la provocó.

La gente que lea la prensa estos días no puede engañarse. No es el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt el que ha iniciado esta lucha. Nos alegramos que se apunten, pero no han de pretender acaparar ningún protagonismo, porque los socialistas comarcales llevamos muchos meses luchando por los bosques de nuestra comarca. Y hemos hecho propuestas muy concretas, porque conocemos muy bien nuestro territorio comarcal desde cerca y no desde su despacho.