CAMINS paTRIMONIALS, CRUÏLLES CULTURALS

De nou, enguany, el patrimoni de la ciutat serà el protagonista del debat en la Universitat d'Estiu de Sagunt, que tindrà lloc els pròxims 21 i 22 de setembre al Centre Cultural Mario Monreal. Una iniciativa essencial que esperem que definitivament se consolide gràcies a la Universitat de València, a través de Jorge Hermosilla, vicerector de Projecció Territorial i Societat, la Diputació de València i l'Ajuntament de Sagunt.

Cal dir, d'entrada, una qüestió molt rellevant: més enllà de l'objectiu final d'esta escomesa, el fet senzill de la celebració d'una universitat d'estiu a Sagunt és un esdeveniment cultural i una novetat de primera categoria: permet la reflexió, la pluja d'idees, la dinamització cultural, la posada en valor i l'actualització de plantejaments i novetats en el món de la investigació històrica, etcètera. A més, per a nosaltres és primordial que vinguen personalitats de fora de la ciutat a exposar els seus projectes al voltant de Sagunt i el seu patrimoni.

En esta edició el leitmotiv de la Universitat d'Estiu, coordinada des de la Universitat de València per la professora Ester Alba, són les rutes patrimonials en les quals s'ha integrat recentment la ciutat. D'una banda, la Ruta dels Fenicis/Camí d'Hanníbal, Itinerari Cultural del Consell d'Europa; d'altra, la Ruta Europea del Patrimoni Industrial, patrocinada per la Comissió Europea. Aprofite l'avinentesa per a dir també que anem a presentar de manera imminent una candidatura a la Red de Juderías, una associació on estan representades les jueries més importants d'Espanya, també un Itinerari Cultural del Consell d'Europa, i al Segell de Patrimoni Europeu, un reconeixement complementari (i també molt exigent) que podríem equiparar en certa manera al Patrimoni de la Humanitat, però amb els valors de la memòria històrica europea.

Sens dubte, hi ha encara molts problemes per resoldre, clar que sí, però el fet de projectar internacionalment la ciutat aportarà molts beneficis, no únicament econòmics, sinó d'autoestima i confiança en les nostres possibilitats com una ciutat viva i amb expectatives de futur. Continuant en l'anonimat, tenint en compte el patrimoni que tenim, sense jugar cap carta en esta societat globalitzada del turisme cultural, de segur que no avançarem gens ni mica en cap sentit.

D'altra banda, hem de dir que les rutes internacionals són institucions vives que ens poden aportar molt en la mesura que nosaltres desenvolupem les seues possibilitats: participació i projecció en xarxes internacionals, celebració de congressos i jornades tècniques, atracció de turisme cultural, actualització d'estratègies i conceptes culturals i turístics, i un llarg etcètera. Una volta dins, podem desenvolupar-les. Si ens quedem fora, no existirem en els circuits internacionals relacionats amb el patrimoni i el turisme.

Ens visitarà de nou Manuel Peregrina, secretari tècnic de la Ruta dels Fenicis/Camí d'Hanníbal i el seu president, el catedràtic de la Universitat de Jaén, Arturo Ruiz. Tindrem conferències de Carmen Aranegui, Ferran Arasa, Consuelo Mata, Beatriz Santamarina, Ester Alba, Luis Pablo Martínez, Maria Habenstreit i Ximo Revert. Comptat i debatut, espere que esta segona edició de la Universitat d'Estiu de Sagunt, Patrimoni de la Humanitat, siga un èxit de participació i debat. Un fet imprescindible en el camí que ha de portar-nos a presentar una candidatura digna perquè el nostre patrimoni siga un patrimoni universal.