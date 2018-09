Reclaman a Sagunt que invierta más en la accesibilidad urbana

Con el objetivo de hacer «una ciudad

La finalidad de este programa, que incluye entre otras acciones una concentración, una exposición fotográfica y una mesa debate, es cambiar un modelo de movilidad que gira en torno al uso de vehículos contaminantes por otro más medioambiental, sostenible que, con la accesibilidad universal como elemento vertebrador, gire en torno al transporte colectivo y a la priorización y protección de quienes se desplazan a pie y en medios de transporte no contaminantes, así lo explicaban las entidades involucradas en la causa.

Desde estos colectivos se denunciaba que los espacios públicos de nuestra ciudad no se adecuan a las necesidades de las personas mayores (el 60% de quienes habitan nuestro municipio), ni a las del gran colectivo de personas dependientes y ni a las de personas con movilidad reducida. Muchos espacios de la vía pública destinados a la circulación de las personas (aceras, jardines, pasos elevados, etc) no alcanzan un nivel básico de utilización autónoma, por lo cual, las personas con movilidad reducida disponen de pocos itinerarios por los que transitar, sin contar con ayuda y sin arriesgar su seguridad, para acceder a diferentes servicios (comercios, dependencias del ayuntamiento, centros de salud, centros educativos, Agencia Tributaria, etc.). Además describen algunas barreras arquitectónicas en los distintos núcleos de población como la escasez de viales peatonalizados, el inadecuado ancho y estado de las aceras, la excesiva altura de algunos bordillos, rebajes inexistentes o inadecuados de las aceras, la ubicación de obstáculos en las mismas (señalización, mobiliario urbano?), etc. Por todo ello, «reclamamos que se incremente significativamente la partida presupuestaria destinada a la accesibilidad».

Las acciones han comenzado con la aprobación del pleno de Sagunt de una moción en la que se instaba a las diferentes administraciones a trabajar para que nuestro municipio se transforme y se diseñe desde la perspectiva de la accesibilidad universal, eliminado obstáculos que impidan o dificulten la participación plena de la ciudadanía en todas las dimensiones sociales. «Queremos una ciudad y una sociedad inclusivas y accesibles, en las que todas las personas podamos disfrutar y participar autónoma y plenamente».