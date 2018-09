Cs se muestra comprensivo con el "hartazgo" de los trabajadores del Ayuntamiento de Sagunt

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Sagunt, Raúl Castillo, se ha mostrado comprensivo con el "hartazgo" de los trabajadores del ayuntamiento. El líder de Cs achaca este malestar a la "prepotencia" del alcalde, Quico Fernández, cuya política de personal "se basa en huir de los funcionarios, falsas promesas e intentar quedar bien, pero sin resolver nada".

Castillo insiste en que este proceder "está llevando a la quiebra el normal funcionamiento de la corporación, y no solo eso, sino que además, está enquistando con su ninguneo constante la organización interna". Aunque la queja de los trabajadores se centra ahora en el Reglamento de Carrera Profesional para ver reconocida la mejora en su cualificación profesional a través de cursos formativos, el edil de la formación naranja recuerda a Fernández que "en diciembre de 2016 apoyó nuestra moción para elaborar un nuevo Catálogo de Puestos de Trabajo", al que el comité de empresa ya ha renunciado por falta de tiempo.

En esta línea, Castillo asegura que "una de mis prioridades, en el caso de entrar en el próximo gobierno, será dar una solución definitiva al personal municipal a través de un acuerdo económico y social, que no solo implica la elaboración de un nuevo catálogo, porque no hay que olvidar que un tercio de la plantilla del personal del ayuntamiento la ocupa personal interino, situación que tampoco ha sido capaz de solucionar en estos tres años".

El portavoz de Cs se muestra preocupado porque "no existe una intención sincera y adecuada del Sr. Fernández para la negociación. Es una falta de respeto para todos, ya queprovoca que nuestro consistorio no sea eficiente y se esté malgastando el dinero de los vecinos". El edil se compromete a que "mis acciones de apoyo a los empleados del ayuntamiento no van a consistir en salir, ya que no queremos caer en el oportunismo o el populismo tan de moda, sino desde el lugar que ocupamos como grupo municipal de la oposición".