El Dia del Crist és la festa gran i acudix gent de la resta de la comarca

? El dilluns els veïns i veïnes de Quart de les Valls celebren el dia més gran i emblemàtic de les festes majors, amb la tradicional i multitudinària baixà de la imatge del Santíssim Crist de l'Agonia des de l'ermita fins a l'església de matí.

De vesprada, després de dinar, se celebra un acte singular i únic a Les Valls, com és la subhasta dels productes arreplegats hui de matí en la plega i donats pels veïns. Es tracta d'un acte especial, carregat d'emocions i divertit per als veïns i veïnes, tant per als jóvens com per als majors que se celebra a Quart de les Valls des de temps immemorials.

Després la processó recorrerà quasi tots els carrers del poble i la jornada es tancarà amb un castell de focs artificials, com és costum en el Dia dels Crist.