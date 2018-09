Les festes unixen la cultura, actes lúdics i gastronòmics perquè tots puguen gaudir

Repartiment de programes per part de la Comissió acompanyada de músics.

Repartiment de programes per part de la Comissió acompanyada de músics. levante-emv

Quart de les Valls celebra les festes majors amb una programació plena d'actes populars i lúdics dirigits a tots els veïns i veïnes.

Hui és un dels dies més esperats, el dia del bou del poble. De matí se celebra la plega, un acte singular que soles el fan a Quart de les Valls i es manté en el pas del temps. Al migdia es repartiran calderes i de vesprada bou i vaques per tots els carrers del poble.

També s'ha celebrat amb gran èxit la representació teatral a càrrec de l'Associació Cultural El Codoval-Ángel Asensi, seguit d'una actuació de playbacks que agradà molt al públic assistent.

A Quart de les Valls se celebran tot tipus d'actes populars i es cuiden molt les tradicions. Els religiosos en honor a la Verge del Pòpul, Sant Miquel i el Crist de l'Agonia com a icona de tot un poble. Hi ha ofrena floral, misses majors i processons a les quals acudixen molts veïns.

Tampoc faltaran balls tradicionals, jocs, primer trivial, parc infantil i cucanyes per als xiquets, així com balls amb orquestres i discomòbils. La cultura també juga un paper important, així com l'esport, amb partits de futbol i la pilota valenciana. També cal destacar les disfresses, les paelles a la Font, les calderes i un sopar popular, perquè tota festa que arranca en la taula és sinònim d'èxit.

Per altra banda, els veïns i veïnes de Quart de les Valls, així com els aficionats taurins, a més a més dels dies de bous al carrer i embolats, tenen en les vesprades de vaques a la plaça una cita ineludible, perquè són les últimes de la comarca i pel fet de poder participar en les entrades i eixides de vaques per carrer del Cristo.

Són diverses les penyes taurines que celebren els bous al carrer i tenen molta il.lusió depositada amb els bous que han adquirit per a enguany.



Eixir al carrer i gaudir

L'alcaldessa de Quart de les Valls, Pilar Álvarez, convida a tot el poble a eixir al carrer i gaudir dels actes programats amb respecte i convivència.