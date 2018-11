Un calendario solidario contra la violencia de género

La AC Falla Els Vents, en colaboración con Amigas Supervivientes, asociación de mujeres supervivientes a la violencia de género que ayudan a aquellas personas que la sufren, y la delegación de Igualdad estrena la campaña de Calendarios Solidarios, en la que un gran número de integrantes de la comisión han participado en la confección del calendario.

Bajo el lema "We can do it too!!!" (Nosotros/as también podemos!!!), el calendario solidario salió a la venta el pasado 16 de noviembre, con un precio de dos euros, cantidad que será íntegramente destinada a la Asociación Amigas Supervivientes.