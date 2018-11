Hacer ciudad

La presidenta de la asociación de comerciantes Ciutat de Sagunt, Lola Torrente, días atrás, lanzaba una voz de alarma por la pérdida en los dos últimos años de 1200 comercios; reclamando "políticas comerciales de verdad" y alertando de que la sangría continúa y las políticas públicas o no llegan o lo hacen tarde (Levante-EMV, 27.10.2018).

Muchas son las razones que explican la decadencia del pequeño comercio, entre ellas: la proliferación de centros comerciales, que todo el mundo acepta con alegría; la libertad horaria; la apuesta por un modelo de ciudad donde prima el transporte motorizado sobre el peatonal; y -quizás, el más determinante- la aceptación generalizada de un modo de vida ligado a la rapidez y el consumo; lo queremos todo y lo deseamos para ya. Razones todas ellas que explicarían el auge y éxito de las compras presenciales centralizadas y las compras on-line.

Asistimos a una lenta agonía del pequeño comercio, que va haciendo mella a pasos agigantados, sin que nadie mueva un dedo, sin que se atisbe ninguna iniciativa desde los poderes públicos para, en la medida de lo posible, paliar esa sangría. Si desde las administraciones públicas resulta muy difícil parar las promociones empresariales de grandes centros comerciales, pese a la saturación que se vislumbra (léase el caso de Puerto Mediterráneo en Paterna), al menos podrían implementarse propuestas que palien o, en el peor de los casos, permitan que la agonía vaya acompañada de los mejores paliativos posibles (tasas e impuestos municipales cero, incentivos al consumo, accesibilidad, eliminación de los aparcamientos con limitación horaria, etc). Otras políticas de mayor calado sin duda dependerán del Estado o la Generalitat Valenciana: alquileres, cotizaciones sociales, créditos bancarios, etc.

Dicho todo esto, quiero referirme a la problemática de los quioscos.

Cada día es más complicado comprar la prensa en la cercanía. Ante la brutal caída de las ventas de periódicos y revistas, los quioscos han tenido que cerrar o buscar otras fórmulas de negocio. Lejos quedan ya aquellos años dorados de la década de los noventa, en los que, si se iba al quiosco un poco más tarde del mediodía se corría el riesgo de ver agotado el periódico de cabecera. La crisis de la prensa de papel y la continua pérdida de lectores, la irrupción de las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de consumo han hecho que los establecimientos que permanecen sean unos auténticos supervivientes.

Los quioscos han sido siempre un referente entrañable de la ciudad. ¡Cuántas veces hemos aprovechado la primera salida del día para comprar el pan y nuestro periódico preferido! Los tiempos han cambiado, si, pero algo podremos hacer para que el mal llamado progreso no nos deshumanice.

Las administraciones públicas –muy en particular el Ayuntamiento de Sagunto-, y los ciudadanos, deberíamos comprometernos con firmeza en hacer ciudad, en apoyar todas aquellas iniciativas que favorezcan la convivencia e incrementen nuestra calidad de vida. Una ciudad más amable, más cercana, más solidaria, más limpia, menos contaminada, menos ruidosa...; ciudad que no será posible sin nuestros comercios, nuestros quioscos, nuestro equipo de fútbol, balonmano o baloncesto, nuestros parques, nuestra playa, nuestras escuelas, nuestro río, nuestras sonrisas? Más de uno pensará que soy un nostálgico, que es una utopía, pero habrá que hacerla posible. No se trata de ir contra los tiempos, contra la corriente que nos arrastra inexorablemente, sino de intentar que no se lleve consigo lo mejor de nosotros: nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestra convivencia?, y, en definitiva, nuestro futuro.

Desde estas líneas quiero abogar por la reapertura al público de los quioscos de la Alameda, 9 de Octubre, Triángulo Umbral y Wichita. Por una política comercial que desde el ayuntamiento y otras instancias públicas se adopten e impulsen las medidas necesarias para que ello sea posible.