es hora de actuar: violencia cero

Llega el 25 de noviembre. Momento idóneo para hablar de la violencia de género y de las formas de erradicar este problema social y político, que nos atañe a toda la población.

Desde las administraciones y los medios de comunicación debemos romper con todo lo que hace invisible la violencia machista. No se trata de una guerra de sexos, sino de buscar solución a un conflicto que se está cobrando las vidas de muchas mujeres en el mundo.

Sí. Lo digo alto y claro. Estoy harta de ver como semana tras semana, mujeres son asesinadas por su parejas, exparejas o por alguien que no entendió que un NO es NO.

Como mujer y periodista, entiendo que desde los medios de comunicación tenemos gran responsabilidad a la hora de elaborar las noticias de violencia machista: los temas que incluimos, la prioridad que damos a las informaciones, el tratamiento, las imágenes que seleccionamos o la utilización del lenguaje no sexista?

La sociedad está impregnada de una cultura machista. Y los medios de comunicación la hemos reproducido con un discurso que ha potenciado el patriarcado, los estereotipos y los roles no igualitarios. Pero también tenemos la capacidad de construir una realidad más justa, que incorpore esa perspectiva de género tan necesaria.

Por eso debemos eliminar prejuicios de género y contenidos estereotipados y cambiar las fórmulas rutinarias que inciden, en el peor de los casos, en la culpabilización de las mujeres y la justificación de los agresores. Y, a menudo, en la simplificación del complejo círculo de la violencia de género, en los cuales intervienen elementos de una cultura patriarcal que ha sido normalizada.

Con las reivindicaciones feministas hemos conseguido nuevos derechos y reconocimientos. Pero, por otro lado, los discursos de muchos medios y también resoluciones judiciales, como en el de caso de La Manada o de Nagore Laffage, asesinada durante los festejos de San Fermín, continúan poniendo freno a esas libertades y alimentando el patriarcado.

Creo que debe haber un cambio legislativo y de perspectiva mediática para que se produzca también ese cambio en la sociedad. Una sociedad sin violencia para nuestras hijas, hermanas, amigas, mujeres del mundo en general y también para los hombres. Porque, amigas, en ese saco estamos todo el mundo.

El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista ya equipara a las víctimas de violencia machista con las víctimas de terrorismo. No es para menos si vemos las cifras de mujeres asesinadas.

Es vital que los profesionales de los medios nos formemos en temas de violencia de género, de la misma forma que deben recibir formación el sistema judicial que trata y juzga estos casos. Casos que nos son aislados, son fruto del patriarcado.

Es hora de actuar. Ni un solo asesinato machista más. Violencia cero. No quiero sentirme valiente cuando vaya sola por una calle. Solo quiero sentirme libre. Ni una menos.