Tres horas en la autovía V-21 por la «imprudencia» de la EMT

El Ayuntamiento de Sagunt ha presentado una queja ante la Entidad Metropolitana de Transporte tras el colapso que padecieron las entradas a València el pasado viernes a causa de las medidas «imprudentes» que adoptó la EMT ante las fuertes precipitaciones.

Según la edila de Movilidad Urbana, Roser Maestro, estas medidas dejaron a decenas de estudiantes y usuarios de la línea 115 Valencia-Sagunt-Port de Sagunt cerca de tres horas retenidos en la autovía V-21, después de que se decidiera «ralentizar los semáforos de la entrada de València para evitar el caos circulatorio dentro de la capital», tal y como han revelado a la concejala varios conductores afectados. Según éstos, el semáforo rojo multiplicó por tres su tiempo de espera. Esta medida aligeró el trafico dentro de la ciudad , pero tal y como denuncia Maestro, complicó y mucho las entradas, generando grandes perjuicio a los usuarios de esta línea de transporte.

Tal fue el caos, comentaba la edila a Levante-EMV que desde Sagunt «nos vimos obligados a destinar más flota y a derivar ésta por vías alternativas como la N-340 o el by pass para tratar de entrar en València y poder recoger a los usuarios que querían regresar a casa». Pese a los intentos de poder solucionar la situación, la respuesta del ayuntamiento no fue todo lo efectiva que se esperaba, ya que en todos los accesos a la capital, la situación era similar.

Esta decisión de «cerrar murallas» ha sido duramente criticada por Maestro después de comprobar los atasco kilométricos que se produjeron el viernes por la tarde en las entradas a la capital y conocer las consecuencias para los usuarios de la línea 115, cuya mayoría no llegaron a tiempo a sus destino, ni tampoco a casa en el horario previsto por falta de autobuses, que no podían acceder.

Ante lo sucedido, la concejala de Sagunt ha solicitado a la EMT que «evite volver a poner en marcha este tipo de medidas o que si forman parte de un protocolo sean revisable para causar el menor perjuicio a los usuarios del autobús.



Sin tren

Esta situación se agravó con la cancelación de varios servicio de Renfe «sin previo aviso», otra medida que también ha lamentado la concejala de Sagunt. «Lo deseable sería que se avise con antelación, pero en este caso, Rene no lo hizo», por lo que las alternativas al autobús para llegar a València quedaron bastante reducidas. Maestro espera que su queja, que «no es un ataque», matizaba, sirva para mejorar el servicio y dar una óptima respuesta al usuario del autobús en situaciones complicada como la del pasado viernes. No obstante también anuncia que no si esto no se tienen en cuenta llevará su queja hasta a dirección general de transporte.

La edila considera que la adhesión de Sagunt al Área metropolitana tiene que servir para mejorar el servicio.