Un espai malinterpretat

L' actual solar de Quevedo ha viscut molts canvis en més de 2.000 anys.

La ciutat de Sagunt en època ibèrica (Saiganda), seguint l'exposició de l'historiador romà Tit Livi, estava emmurallada i jalonada de torres. Tenia cinc portes, un aqüeducte que entrava l'aigua a l'interior de la ciutat i almenys dues àgores o placetes presidides per temples: la situada a l'actual placeta de la Jueria, la qual tenia a l'oest el temple a la deessa màxima (després Diana), i l'actual placeta dels Dolors, la qual tenia un temple en el costat oest (confraries jueves velles i després capella de Sant Andreu). De manera que la ciutat feia unes quinze hectàrees, més les vuit que ocupava la ciutadella. La identificació de la ciutat ibèrica és important per situar la necròpolis ibèrica que tot seguit explique breument.

La necròpolis ibèrica de la ciutat de Saiganda se situava entre les muralles de la ciutat, el riu i la via Heraclea .. De fet, d'aquest espai o de llocs propers procedeixen bona part de les inscripcions funeràries escrites en iber que personalitzaven les sepultures, túmuls, mausoleus... de les elits ibèriques sagandees.

En la segona meitat del segle I aC l'espai de la necròpolis situat entre els portòriums (duanes de la ciutat) oriental, el septentrional (reaprofitat com a porta meridional del Circ) i l'occidental (porta dels Alicrans) fou amortitzat i requalificat com a zona urbana. A partir del segle IV, la zona quedà inundada i la població es va protegir en l'interior de la ciutat antiga (mora veter sagunti, Morvedre). En la Baixa Edat Mitjana, finals del segle XIII, es va decidir construir sobre el Fòrum Municipal el convent de la Trinitat. En el segle XVI la congregació va vendre els materials romans per a la construcció de Sant Miquel dels Reis de València. Sortosament, el temple del Fòrum fou integrat com a capella de l'església del convent com podem observar en el gravat de Wijngaerde de 1563. Fou, però, en 1526 que el viatger Michelangelo Accursio dibuixà l'edifici i considerà que les inscripcions de les fornícules dels costats nord i sud eren sepulcrals.

Per mimetisme també es consideraren mausoleus les restes del col·legi Romeu que pertanyien a l'amfiteatre i es considerà també mausoleu el portòriumm septentrional integrat com a porta meridional del Circ.

Les malinterpretacions s'han repetit pels historiadors i arqueòlegs fins al dia d'avui, com podem llegir als cartells explicatius de la posada en valor del solar de Quevedo.