Mítings a Algímia i Les Valls pel final de la guerra

Des de novembre, el final de la Guerra marcà vida pública. També el problema de l'autonomia catalana va estar en l'agenda política del govern de Madrid i fins i tot va repercutir en la societat valenciana. El marqués d'Alhucemas va dimitir com a president. El comte de Romanones va acceptar el repte. Aleshores entrà de ministre de Governació el vell polític Amalio Gimeno, pare del diputat el districte de Sagunt Vicente Gimeno.

Uns dies abans del final del conflicte bèl·lic, com a conseqüència de la situació creada amb la guerra, les societats obreres del districte van estar convocades pel seu president Francisco Sanchis. Fou el diumenge 3 de novembre quan es van aplegar al teatre de Sagunt per a exigir al govern que tots els gèneres i comestibles es venguen al mateix preu.

L'acabament del conflicte europeu es va rebre amb molta alegria al Camp de Morvedre. A més de la manifestació celebrada a la capital comarcal, es realitzaren mítings a Algímia i a les Valls. El 17 de novembre es va fer una gran manifestació organitzada a les quatre de la vesprada per l'ajuntament republicà d'Algímia d'Alfara. Van assistir els tinents d'alcalde José Blasco, Francisco Lorente i Eduardo Hernández. Hi estigueren també els regidors Ortega, Carreres i Salvador. El dilluns 18 de novembre es va convocar una manifestació pels pobles de les Valls. Allí « ensalzaron la abnegación de las naciones libertadoras del mundo, al mismo tiempo que condenaron la conducta de Alemania». Primerament diversos oradors realitzaren uns parlaments. Després es van recórrer els carrers de Faura, Benifairó de les Valls i Quartell. Les entitats participants foren: Círculo Liberal de Faura, Centro Republicano de Cuartell i Juventud Instructiva Republicana de Faura. L'acte va acabar a Quartell. Des del balcó del centre republicà, els oradors, a causa de la demanda de les persones assistents, tornaren a intervindre.



Robatori en el tren

El mes de desembre s'inicià amb el robatori en el tren de Sagunt que es dirigia cap a València, segons arreplegava la Correspondencia de España el 5 de desembre. La víctima va ser el francés Alfred Reinchat. Li furtaren la cartera amb documents i 2.000 pessetes «en billetes de banco». Un altre esdeveniment fou la denúncia a Jerónimo Domingo Campos i Isidoro Mingarro Pérez per tallar pins, arreplegada per la premsa el 5 de desembre.

Les manifestacions també estigueren presents per desembre. Els legitimistes protestaven per eixe fet. Però esta notícia i unes altres formaran part del pròxim De Cent en Cent amb el qual acabarà el recorregut per l'any 1918.