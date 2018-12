González (IP): «El equipo de gobierno necesita vender suelo público para repavimentar las calles»

En el presupuesto aprobado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sagunt, se recogen las inversiones que se acometerán de acuerdo con ese documento, a lo largo del año 2019.

Según explica el Portavoz de Iniciativa Porteña «cada inversión lleva aparejada la manera en la que se financiará, en algunos casos con recursos propios, en otros mediante el préstamo que solicitará el ayuntamiento y, por último, con el dinero que se ingrese por la venta de solares municipales».

González ha indicado que «una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, es que una urgencia como la repavimentación y asfaltado de calles, que incluye unos gastos anuales de 380.000, queda pendiente de que se venda suelo público, por lo que en el caso de que no se produzca esa venta, o bien habrá que recurrir a otras partidas, o bien se quedará sim ejecutar ese plan de repavimentación»

No es esta la única inversión que queda pendiente de la venta de suelo «sino que otras inversiones que están previstas en ese presupuesto, como lo necesario para terminar el casino Gerencia (250.000 euros), la partida que se debería destinar a los jardines de la Gerencia (250.000 euros), o el proyecto de mejora del centro cívico dotado con 100.000 euros, u otros proyectos de mayor cuantía como los 450.000 euros destinados a obras de accesibilidad entre avenidas Nou de Octubre y Camp de Morvedre, y así un largo etcétera»

En total se atan a la venta de solares «inversiones valoradas en casi seis millones de euros, que sobre todo están en los solares de detrás de Vilamar, en los que pretenden construir edificios de 10 plantas. Desde luego, por parte de Iniciativa Porteña no estamos de acuerdo, ni con la financiación prevista, ni por supuesto, con utilizar suelo público para cuadrar sus presupuestos».

Respecto a la pavimentación de calles en Iniciativa Porteña lo «consideramos prioritario, dado el estado en el que se encuentran calles y avenidas. De hecho, nuestra propuesta es que se destine una partida de un millón de euros al asfaltado de calles durante los próximos cuatro años»