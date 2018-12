El PP critica que el gobierno de Sagunt cobre tasas a sus vecinos que ya pagan con impuestos

Haciendo uso de su mayoría de pacto, el equipo de gobierno ha aprobado un magnifico presupuesto para ellos, pero lamentable para la ciudad y sus vecinos.

"Una buena prueba es la política de tasas que están realizando en estos cuatro años de gobierno. Han activado nuevas tasas, que desde el Partido Popular habíamos eliminado y han creado nuevas".

Esta misma semana han aprobado la creación de una nueva tasa que hará que los vecinos paguen por un servicio que ya pagan con sus impuestos.

Pretenden que paguemos servicios que ya presta el ayuntamiento y para el que cuenta con sus funcionarios, pero quieren que aparte de nuestros impuestos, que paguemos por cada servicio que se nos presta.

El ayuntamiento cuenta con arquitectos y técnicos que por ejemplo ya hacen ese trabajo cuando se les requiere que den una licencia, pero Quico Fernández y sus socios han querido aprovecharse otra vez de los vecinos y quieren que por ese servicio que ya se da pague una tasa cada vez que pida una licencia.

Ahora quieren que por expedir una licencia de arma, que ya daba la policía, pague por pedirla o por pedir un informe de tráfico. Todo cosas que hasta la fecha se daban sin tener que pagarlas, ahora con Quico Fernández las pagaremos.

Pagaremos dos veces por el mismo servicio. Su afán por recaudar no tiene límite.

"Ya no engañan a nadie, lo dijimos ya a principio de legislatura, las personas y empresas para ellos son cajeros automáticos y el concejal de hacienda nos ha dado la razón claramente en el pleno, "es una tasa para recaudar -dijo-", no dio más razones objetivas. Tanto es así que el informe de costes no lo realizan ni los servicios económicos del ayuntamiento".

Además, pone como excusa que esta nueva tasas la pagarán las aseguradoras, cosa que no es cierta porque al final estás repercutirán en el usuario final. Es más, si fuera como dice, tampoco tiene ningún sentido, excepto el de siempre, castigar a las pymes de nuestras ciudad, una ciudad llena de pequeñas aseguradoras.