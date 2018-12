El pequeño comercio dice basta

El pequeño comercio de Sagunt que se ubica en la arteria principal de la ciudad, en la calle Camí Reial ha dicho basta ya. Los comerciantes quieren poner fin a la situación de decadencia por la que atraviesan ( merma de clientes, descenso de las ventas, falta de visibilidad etc.) para lo que han iniciado una campaña de protesta y reivindicativa con la que quieren despertar conciencias de vecinos e instituciones para que reflexionen sobre la importancia del comercio local y las consecuencias de no tenerlo en la ciudad de Sagunt. Con este objetivo colgaron ayer carteles de «se traspasa» en sus puertas y mantuvieron sus escaparates y rótulos apagados en señal de protesta, a un día del inicio de la campaña navideña.

Pero esta iniciativa es tan solo el inicio de las muchas acciones que están dispuestos a emprender, dicen, y la primera de ellas es la creación de una nueva asociación «Viu Camí Reial» que ya cuenta con un total de 45 socios, tal y como ha adelantado la portavoz de la misma, Mª Jose Raga. Una entidad «activista y feminista», así la definen con la que se persigue devolver a la calle el esplendor de antaño, revitalizarla y reconvertirla en la principal arteria comercial de Sagunt, como siempre ha sido, añadían.

Desde la nueva entidad ya avanzan que van a ser muy reivindicativos y entre sus demandas está la rehabilitación de las fachadas de la calles. «Algunas se caen a trozos», afirmaban. La imagen es «lamentable y desde luego eso no beneficia para nada al comercio, no invita a las compras», explicaban. Además de esta actuación, los comerciantes de Camí Reial exigen una mejora en la iluminación, «hay zonas muy oscuras que necesitan de luz para ser vistas y reconocidas», añadían.

A la mejora de fachadas y luminaria añaden la señalítica. «Muchos de los comercios parecemos oficinas de turismo. Los turistas entran a preguntarnos porque no hay ninguna señal que indique dónde está el castillo o el teatro, ni siquiera la oficina de turismo»; esto tiene que cambiar, porque son más de 28.000 turistas los que pasan por la ciudad cada año.

En cuanto a la posibilidad de convertir esta arteria de Sagunt en un centro comercial urbano uno de sus principales objetivos, aseguran que no tienen todavía claro el modelo, aunque no esconden su preferencia por una calle peatonal. En el caso de no ser factible, sí reivindican aceras más anchas y más accesibles.



Cambio de política

Desde la nueva asociación lamentan la política comercial que se está realizando desde el Ayuntamiento de Sagunt «priorizando los grandes centros, en detrimento de los pequeños comercios. Por eso exigen un cambio de estas políticas por otras nuevas que desarrollen medidas para incentivar el comercio local.

Los comerciantes ponían encima de la mesa algunas como una mayor agilidad en la tramitación de licencias y permisos para la apertura de nuevos establecimientos, dar facilidades en materia de alquiler, «hay comerciantes que no pueden tirar adelante su negocio por el alto coste del alquiler cunado hay bajos comerciales muertos de risa en la calle que piden cantidades desorbitadas como si estuviéramos en la calle Colon de València».