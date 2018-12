Pega y muerde a un vigilante de Hacienda en Sagunt

Un vigilante de la delegación de Hacienda de Sagunt ha sufrido esta mañana una agresión por parte de un contribuyente, que ha incluido un mordisco en el brazo y un puñetazo en la cara, según ha explicado el herido en declaraciones a Levante-EMV.

Todo ha ocurrido después de que el hombre se hubiera puesto "faltón y agresivo con una funcionaria" y el vigilante le hubiera sacado para calmarle. "Cuando parecía que ya estaba tranquilo, me ha pegado un puñetazo en la cara; el segundo intento lo he esquivado y he conseguido reducirle, pero ya en el suelo me ha dado un bocado en el brazo", relataba el herido mientrsa iba en dirección a la comisaría de la Policía Nacional a presentar denuncia.

A raíz de lo ocurrido, el vigilante asegura que "tiene contusiones en el hombro, la rodilla y la cadera. Por el bocado, hemos tenido que seguir el protocolo de mordidas y he ido a la clínica de rehabilitación, pero como no había penetrado el diente, no me han hecho más".

Después de reducirle y asegurar que ya estaba tranquilo, el hombre se ha intentado escapar. No obstante, la Policía Local, que ya había sido avisada, le ha detenido, le ha llevado a la delegación de Hacienda, le ha esposado y se lo han llevado detenido.