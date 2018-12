Un caso de meningitis obliga a tratar a más de una docena de niños del Port de Sagunt

Una alumna de corta edad del Port de Sagunt ha sufrido una meningitis que, afortunadamente, ha podido superar y que ha llevado a la Conselleria de Sanitat a activar los protocolos habituales en estos casos para intentar evitar posibles contagios en el colegio al que acude la pequeña, el CEIP Vilamar.

La menor, afortunadamente, «ya ha sido dada de alta y su estado de salud es bueno», según confirmaron ayer desde la Conselleria de Sanitat a preguntas de Levante-EMV sin llegar a precisar si estuvo muchos días hospitalizada o qué tipo de meningitis contrajo.

Como medida de prevención, la conselleria mantuvo una reunión con los padres de los alumnos que acuden a la misma clase y prescribió quimioprofilaxis a los pequeños. «Les dieron un jarabe que tenían que tomar un día, por la mañana y por la tarde. Estamos tranquilos porque la niña está bien y, por ahora, no ha habido más niños con síntomas de haberse contagiado», explicaron desde el centro a este rotativo.

Los responsables de Salud Pública que acudieron al colegio también inspeccionaron el aula «y descartaron cualquier problema», como matizaban desde la dirección de la escuela.

La Conselleria de Sanitat también comunicó lo ocurrido al centro de salud por si algún padre acudía al pediatra de su hijo demandando información.

Aunque en el colegio insisten en que se siguieron todos los pasos marcados por los protocolos de la Conselleria de Sanitat, padres de alumnos del centro han cuestionado que no se haya hecho una comunicación general a todos, informando de lo sucedido. Así lo han hecho saber a este rotativo, afirmando que esa falta de noticias oficiales sólo ha favorecido «rumores y preocupaciones fácilmente evitables si se hubiera contado lo que pasaba con naturalidad». Desde el colegio, sin embargo, se insistía que las directrices de Sanidad no iban por esa línea. «Hemos hecho todo lo que nos marcó la Conselleria, que fue la que nos informó de todo al detectar el caso y nos fue marcando las pautas a seguir. Nos dijeron que no hacía falta informar a más padres que a los de su clase y así lo hicimos. De hecho, es verdad que a veces, si informas, puedes alterar a la gente y crear alarma social», apuntaban desde la dirección, resaltando que «lo importante es que la niña está bien y no ha habido más problemas».