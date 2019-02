Garcia aspira a un nuevo escaño

La diputada Teresa García concurrirá a las primarias autonómicas y pugnará por un puesto en la lista por la provincia de València tal y como ella confirmó ayer en un acto, que tuvo lugar en el Espai Compromís, donde se dio por inaugurada la campaña electoral.

García descartaba así postularse como candidata a la presidencia de la Generalitat ni para encabezar la lista, solo concurrirá a ésta , matizó a preguntas de Levante-EMV.

García también adelantó que no concurrirá a las primarias en las elecciones municipales, una posibilidad que no es incompatible con participar en las autonómicas aunque en caso de ser electa sí que el partido le obligaría a elegir. «Ya lo he elegido. No creo que sea justo tener que decidirlo luego cuando lo tengo claro, y trastocar después un grupo de trabajo», explicó.

La diputada argumentó los motivos que le han llevado a dar ese paso, al que asegura le han animado sus compañeros de partido que ratificaron tal posibilidad en la última asamblea local de Compromís del pasado lunes.

Uno de esos motivos es poder trabajar por la comarca desde las Corts y darle visibilidad. «Esta comarca es muy pequeña y le cuesta hacerse ver y oir en determinados foros». García insistió en que este cometido se ha conseguido en esta legislatura dejando claro que contar con un diputada en el parlamento valenciano ha sido muy positivo para Sagunt, por eso «hay que darle continuidad».

La diputada también ha valorado de forma muy positiva este proceso de primarias porque «invita a la participación y a la implicación de todos. Qué mejor manera de hacer política», terminó.