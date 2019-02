«El cuatripartito es un gobierno en ´stand by´ al que se le agota el tiempo»

A poco más de tres meses de las elecciones municipales, el PP de Sagunt ha denunciado la «parálisis» del gobierno municipal a unas alturas de mandato en las que lo normal sería intensificar la marcha para culminar los proyectos trabajados durante sus más de tres años y medio de mandato. Por contra y según denuncia Sergio Muniesa, «el cuatripartito ha dado por finalizada la legislatura, un agotamiento que se demuestra en la falta de contenidos de los últimos plenos y comisiones».

Con un solo punto de gestión en el orden del día de la sesión de enero, el portavoz popular señala que «a este gobierno no es que le cueste volver de vacaciones, es que lleva toda la legislatura en stand by, con récord en venta de humo y con la hoja de servicio más pobre de la democracia». Muniesa resalta que esa «incapacidad para sacar adelante un solo nuevo proyecto o alguno de los muchos que les dejamos en marcha» ya no tiene solución, porque «se les agota el tiempo y las excusas».

Con las únicas especialidades de «generar problemas, no darles solución y echar el muerto a otros», el concejal del PP de Sagunt también critica al gobierno municipal por «ni siquiera aprovechar el cambio de ciclo económico. No han mejorado ni un servicio público y han acumulado un largo listado de fracasos y falta evidente de resultados».

Los «dos años para hacer 700 metros del vial internúcleos» o el «80 % de las inversiones sin ejecutar no son por casualidad. En tres años les hemos exigido en balde que trabajaran, pero han preferido llenarse la boca con todo lo que supuestamente iban a hacer con la esperanza de que el paso del tiempo les iba a hacer las cosas».

En este capítulo, el popular señala el sendero azul como «muestra de la infinidad de retrasos injustificados. Compromís dice que los trámites han costado más tiempo del deseable, cuando la realidad es que les dejamos el proyecto y la financiación».

Los nacionalistas, a través del concejal de Contratación, Pepe Gil, calificó las críticas previas de los populares en este asunto como una «desfachatez supina»y Muniesa replica que «lo que denota una desfachatez supina es, tras cuatro años, seguir culpando al resto de las administraciones y a quienes tuvimos la responsabilidad de gobierno del retraso en la ejecución de esta inversión».

Este proyecto, insiste el popular, se ha «anunciado de forma periódico a lo largo de la legislatura y nos alegramos de que, de una vez por todas, vea la luz otra iniciativa que el PP acordó durante el pasado mandato, en este caso a través de la firma de un convenio con Red Eléctrica».