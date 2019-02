El gabinete municipal de prensa achaca a Agró la información sobre la Plataforma

El Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sagunt ha rechazado que haya cometido alguna "inexactitud" con respecto a su nota de prensa sobre la plataforma Morvedre Aire Net, tal y como han asegurado desde la Federació d' Associacions de Veïns de Sagunt para justificar en parte su decisión de abandonar esta entidad, al igual que la asociación vecinal de La Forja y la Confederación Cavecova.

El gabinete municipal asegura que en su comunicado de este martes "se citó lo expuesto en el comunicado que Acció Ecologista-Agrò remitió el lunes, 11 de febrero, mediante nota de prensa firmada y remitida por el jefe de prensa de Acció Ecologista-Agró".

Por este motivo, desde el Gabinete de Comunicación rechazan también "cualquier acusación de manipulación informativa al respecto de esta noticia".

A ello agregan que, en su comunicado, "la declaración de Enric Ariño se incluyó como delegado municipal de Medio Ambiente, participante en el acto del cual se estaba dando difusión y en ningún caso como miembro de ningún partido político".

En declaraciones a Levante-EMV, desde el gabinete sí se ha reconocido que en su nota hubo un error en una frase al transcribir el comunicado de Agró, que afirman haber corregido ya en su web, pues mientras los ecologistas aseguraban que en los barrios cercanos a los polígonos industriales del Port se están viendo graves "afecciones", el texto municipal aludía a que allí "se están cometiendo graves infracciones, según la Plataforma".

.

No obstante, insistían en rechazar cualquier acusación y en recordar que el comunicado de Agró exponía:

"Cal recordar que durant els darrers anys s'ha despertat una creixent preocupació pels problemes que està ocasionant la contaminació de l'aire que respirem al Camp de Morvedre. Especialment en els barris limítrofs als polígons industrials del Port de Sagunt, on s'estan veient greus afeccions. Per això, hem decidit lluitar per a solucionar este greu problema i ens hem organitzat en la plataforma per a exigir que es prenguen les mesures necessàries. Per este motiu, hem convidat a esta convocatòria als màxims responsables de les administracions competents en matèria de qualitat de l'aire.

Des de la Plataforma Morvedre Aire Net esperem que tota la ciutadania participe i se sume a esta iniciativa. Perquè només entre tots aconseguirem que l'aire que respirem estiga net i amb garanties per a la salut de tots. I per a això necessitem un desenvolupament industrial i de la ciutat de Sagunt sostenible i compatible amb la vida i el futur dels seus habitants".