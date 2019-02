Ariño niega que Sagunt "haya ido por libre" con el sendero azul sin contar con Canet

El concejal de Medio Ambiente de Sagunt, Enric Ariño, ha negado que el Ayuntamiento de Sagunt "haya ido por libre" en la tramitación del Sendero Azul paralelo al mar sin contar con el gobierno municipal de Canet d' En Berenguer, tal y como aseguró el edil de Playas de Canet d'en Berenguer, Rafa Corresa.

En un comiunicado de prensa municipal, Ariño ha declarado que tiene pruebas documentales, "conversaciones de teléfono con las que puedo verificar que ya hace como mínimo 8 o 9 meses que le comuniqué el proyecto y en conversaciones en persona, estamos en contacto probablemente desde enero de 2018".

Por tanto, según Ariño, "si ellos no se han implicado más en el proceso es porque no han querido, los hemos invitado, les hemos dicho que vengan a ver nuestro proyecto" y han afirmado que ellos "querían continuar el proyecto, pero si no lo han hecho es porque no han sido diligentes a la hora de hacerlo".

El concejal ha añadido que tiene "incluso documentación de haberles facilitado el contacto del proyectista que nos ha hecho el proyecto por si querían que se lo hiciera a ellos y esta segunda referencia se puede constatar es de principios de diciembre, por tanto que ahora digan que Sagunto ha ido por libre y ellos se han enterado ahora es absolutamente faltar a la verdad".