Un seguro recupera 7.534 euros de un siniestro

Una compañía de seguros ha ganado el pleito que mantenía en Sagunt contra el propietario de un vehículo y su conductor ocasional, quienes tendrán que devolver los 7.534 euros que abonó el seguro para cubrir los gastos de un accidente de tráfico. Los hechos ocurrieron en febrero de 2011, cuando un hombre se estrelló con el coche causándose daños el mismo y también a la copiloto. Condenado por un delito contra la seguridad del tráfico por un juzgado de lo penal de València al conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, la compañía adelantó el pago de una indemnización de 5.500 euros a la copiloto y de 2.064 euros al Servicio Valenciano de Salud por la atención medica prestada a los dos.

Posteriormente fue cuando el seguro denunció no solo al conductor, sino también al propietario del vehículo, a quien no sirvió argumentar en su recurso que el hombre que iba a los mandos de su coche no contaba con su autorización, sino que, según defendió, la conformidad se la había dado la esposa del dueño con quien «la relación no era buena».