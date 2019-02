Crece la polémica entre Sagunt y Canet por el sendero azul

Los concejales de Medio Ambiente de Sagunt y Canet d'En Berenguer, Enric Ariño (Compromís) y Rafa Corresa (PP), respectivamente, reiteraron ayer las acusaciones mutuas por la responsabilidad de que el sendero azul que unirá sus playas solo haya avanzado en los 745 metros del término municipal de la capital comarcal y los 135 de Canet no tengan todavía ni proyecto.

Para empezar, Ariño ha desmentido «de manera categórica» que el Ayuntamiento de Sagunt no haya invitado a Canet al proyecto. El edil señala que «puedo demostrar a través de mensajes y conversaciones telefónicas que, como mínimo, hace 8 meses que le comuniqué el proyecto al concejal del municipio vecino y estamos en contacto desde enero de 2018». Así, el nacionalista apunta que «si ellos no se han implicado más en el proceso es porque no han sido diligentes o no han querido», palabras que acompaña con el apunte de que «a principios de diciembre les facilité el contacto del proyectista, así que decir que hemos ido por libre y ellos se han enterado ahora es faltar a la verdad».

Desde Canet, mientras, Corresa reconoce conversaciones, pero puntualiza que «jamás se me advirtió que Sagunto iba a licitar el proyecto y las obras solo para su término municipal. Lo suyo hubiese sido reunirnos para consensuar la actuación y coordinar el proyecto y los tiempos, además de pedir conjuntamente los permisos». El popular señala que, al tratarse de un contrato menor, el ayuntamiento canetero aún confía en llegar a tiempo para hacer las obras de forma simultánea, pero afirma querer zanjar la polémica y lamenta que esto «dé una imagen equívoca y no ajustada a la realidad de las cordiales relaciones que existen entre los dos municipios».

Mientras, desde el bando popular en Sagunt, su portavoz, Sergio Muniesa, señala que «este proyecto es como el cuatripartito, al que le faltan metros, pero le sobra incompetencia». Y es que después de cuatro años «de injustificados retrasos para una intervención que dejamos con proyecto, financiación y acuerdo con Canet», según el popular, el gobierno municipal «saca ahora un proyecto que no cumple con la finalidad de unir las playas. Una muestra de sus desastrosa gestión».