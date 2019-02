La presentación de Darío Moreno abarrotó Begoña

El Teatro de Begoña se quedó pequeño durante la presentación oficial de Darío Moreno Lerga como candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía de Sagunt, junto a dos nombres propios del partido: El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Más de 400 personas de toda la comarca siguieron el acto, muchas de pie, en una imagen que costaba recordar a los más veteranos del partido en Sagunt.

En un acto que abrió Nuria Carbó con palabras cargadas de admiración, confianza y cariño hacia Moreno, éste alabó la labor Zapatero, cuya administración dejó a España la ley de Violencia de Género, la Ley de Memoria Histórica, La Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia, sus logros en la lucha antiterrorista contra ETA, la retirada de tropas de Irak, y por el hito que supuso la instauración del matrimonio igualitario en España, definido por Moreno como una ley que garantizó que todos tienen los mismos derechos "sin importar a quien quieran".

También reivindicó la figura de Ximo Puig a quien agradeció que "haya devuelto la dignidad a las instituciones valencianas, por su labor con la creación de iniciativas como Xarxa Llibres, el fin del proceso de privatización sanitaria, y sobre todo el papel en la puesta en marcha de Parc Sagunt. "Nuestra ciudad llevaba mucho tiempo siendo un erial de proyectos fallidos. Proyectos que se anunciaban a bombo y platillo pero que nunca llegaban materializarse. Y eso cambió cuando llegaste tú" ha recordado el candidato socialista a Ximo Puig.

Ante un auditorio abarrotado Darío Moreno pidió para Sagunt el espíritu de los dos presidentes: El "empeño" de Puig para abrir nuestra comarca a empresas del más alto nivel y el "no caer en la descalificación y responder a los insultos con propuestas", de Zapatero.

Para Moreno, el mayor problema al que se enfrenta nuestra sociedad es la desigualdad, y Sagunt no puede quedarse fuera de la lucha contra este problema. Por ello, anunció que el eje principal para su proyecto es la igualdad, un concepto que para Moreno no sólo incluye la defensa de los colectivos más desfavorecidos, como tradicionalmente se considera que hace la socialdemocracia, sino que extiende este concepto también a las PYMEs que compiten en desiguales condiciones con los grandes empresas, y a los jóvenes que no encuentran en nuestra ciudad apoyos para desarrollar su talento.

De esta manera, Moreno ha anunciado entre los objetivos de la legislatura establecer planes de digitalización e innovación que agilicen los trámites de los autónomos y las empresas, y una mayor planificación en la ciudad. "No puede volver a ocurrir que desarrollemos polígonos comerciales de miles de metros cuadrados sin tener una alternativa para el comercio local" ha declarado el candidato. Para Moreno estas medidas han de combinarse con la lucha para tener un mejor parque de vivienda pública, y la ayuda a los colectivos más desfavorecidos. "Ayudar a las empresas y liderar el crecimiento económico también es socialdemocracia. Es bienestar, es empleo, es socialismo" ha asegurado Darío Moreno quien apuesta por convertir Sagunto en "una ciudad de oportunidades" donde los jóvenes puedan desarrollar su talento sin importar "si eres hombre o mujer, o si tus padres tienen más o menos dinero", en palabras textuales de Moreno Lerga.

El candidato también ha señalado que no se pueden planificar proyectos sin contar con los barrios y los vecinos y vecinas de la ciudad. "Se acabó la época de las imposiciones. Los proyectos de barrio o los hacemos contando con todo el mundo o fracasarán". En este sentido Moreno Lerga ha llamado a crear una "plataforma amplia" que permita que "todo el mundo sea escuchado y no se deje a nadie atrás".

En su turno de intervención Ximo Puig empezó su discurso recordando el valor de los socialistas saguntinos más veteranos que militaron en los años 80, una época en la que según el presidente autonómico "fue muy difícil ser militante en esta ciudad". En ese sentido Puig aseguró que desde el PSPV se es muy consciente de aquella época, y de todo lo que merece esta ciudad.

El President de la Generalitat reivindicó los logros en materia económica para la ciudad, donde "se ha creado un clima de confianza y honradez" que no sólo ha servido para atraer hasta Parc Sagunt a empresas de primer nivel, sino también, según resaltó, "para el regreso de ThyssenKrupp" a las instalaciones de Galmed.

Puig pidió a Moreno que forme un gobierno "abierto a la gente", que luche contra las desigualdades.

Por su parte, el presidente Rodríguez Zapatero—quien tuvo una intervención centrada mucho más en la situación política de España— pidió a Moreno que formara un gobierno "sensible", "que sepa escuchar a la gente, y que atienda a aquellas personas que sufren la desigualdad". El ex presidente de gobierno también defendió la necesidad de ser decente en política. Mientras, reivindicó el optimismo de quién quiere hacer cosas por sus vecinos frente a la crispación constante que se ha instaurado entre algunos partidos actuales.