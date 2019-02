Giménez afirma que los cursos para asociaciones no responden a las quejas

La concejala de Participación Ciudadana de Sagunt, María Giménez, ha querido dejar claro que su departamento lleva «muchos meses» preparando la oferta de cursos que acaba de lanzar para favorecer que las asociaciones se adapten con más facilidad a la administración electrónica.«En ningún caso las quejas nos han obligado a ofrecer estos cursos», puntualizaba, al tiempo en que rechazaba tanto las críticas lanzadas en este sentido por el portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, como sus «mentiras o verdades a medias». «Dijo que los cursos del ayuntamiento para asociaciones en 2017 no se hicieron pero sí se llevaron a cabo. Es cierto que en el pleno, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos pidió más formación, pero entonces ya se estaba preparando. Son cosas que no se pueden improvisar, porque llevan muchas gestiones detrás», decía además asegurar que los cursos «se repetirán» si hay demanda y se agotan las plazas «porque el número de asistentes es limitado». Para Giménez: «Castillo debería informarse bien, respetando la labor que está haciendo el personal de mi departamento y no confundiendo en temas tan sensibles. Que no caiga en esto por hacer caso a las indicaciones de su partido franquicia».