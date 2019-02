Joan Baldoví promete hacer llegar las quejas de Almardà contra Costas

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se reunió con la asociación de vecinos de Almardà para conocer de primera mano la preocupación respecto a las actuaciones que la Demarcación de Costas proyecta en el litoral castellonense. Este colectivo trasladó al diputado nacional la solicitud de que Sagunt se incluya en esta fase del proyecto o incluso que los trabajos se inicien antes en Almardà, con el objetivo de evitar que los nuevos espigones aceleren, como temen los vecinos, la degradación de las playas del término municipal saguntino.

Desde Compromís ya se presentó una Proposición No de Ley (PNL) a Les Corts Valencianes que exigía al Gobierno de Mariano Rajoy soluciones para las playas del norte de Sagunt, mientras que desde el ayuntamiento también se han presentado alegaciones contra los planes de Costas.

«Las afirmaciones del estudio de impacto ambiental donde se indica que no existe afección para las playas de Sagunt y que existirá aportación de arena no están justificadas lo suficiente. El ayuntamiento, a partir de un estudio técnico realizado por la Universitat Politècnica de València, certifica que existirá un trasvase de gravas de norte a sur, esto quiere decir que Costas está intentando no complicarse la vida en las playas al sur de Almenara, dejando a Sagunt a su suerte», asegura la diputada nacionalista, Teresa Garcia, quien acompañó a Baldoví en su visita.

También estuvo el teniente alcalde de Almardà, Pepe Gil, quien añade que «exigiremos a la Demarcación de Costas que ofrezca una solución para las playas de Almardà que sea sostenible y que, además, también tenga en cuenta las playas de Port de Sagunt y Canet d'En Berenguer, que, sin suponer una degradación para éstas, ayuden a su regeneración». Baldoví aseguró que llevará «donde tenga que llevar» las reivindicaciones de los vecinos de Almardà p ara preservar su «rica playa».

Gil aprovechó su visita para destacar las mejoras que se están llevando a cabo en este núcleo de población, como la reforma del consultorio médico.