El portavoz de Cs afirma que el alcalde de Sagunt "se escondió y dejó a las trabajadoras solas"

El incidente ocurrido este jueves en el SAIC del Port de Sagunt, que llevó a intervenir a la Policía Nacional, y ha provocado las quejas de las trabajadoras ha llevado al portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, a lanzar duras críticas hacia el gobierno local, al considerar que esto "se podía haber evitado, preocupándose un poco más de la seguridad de sus trabajadores y menos de preparar actos electoralistas"-

Incluso señala que, durante el incidente, el alcalde Quico Fernández se encontraba en el edificio y "se quedó escondido literalmente detrás de una puerta y dejó a sus trabajadoras del SAIC de Puerto de Sagunto solas ante la reacción agresiva de un ciudadano, cuando una trabajadora se vio increpada y se generaron momentos de mucha tensión hasta que los agentes de la Policía Nacional acudieron en auxilio de la funcionaria".

A ello añade: "Hoy, hemos tenido conocimiento de que el propio alcalde y no el Sr. Ariño (concejal de Policía), tras pasar por el departamento en cuestión, ha ordenado que haya presencia policial de forma continuada. Es lamentable que, en vez de tomar decisiones en el momento adecuado para evitar problemas más que previsibles, se reaccione cuando ha estado a punto de ocurrir una desgracia. Esta situación se veía venir debido a la falta de seguridad que hay en la Tenencia desde hace tiempo y que obliga a trabajar a puerta cerrada en el turno de tarde".

El concejal, además, ha comentado que "hace unos días yo mismo me encontraba la puerta cerrada a las 15.30 horas y tuve que esperar más de media hora para poder acceder al edificio. Mientras tanto, las trabajadoras en el interior trabajando con la puerta cerrada, hay que tener en cuenta que en ese turno de tarde la mayoría de los trabajadores del edificio ya han finalizado su jornada laboral"

Además el edil ha apuntado que "este problema seguirá pasando mientras mientras no se tomen medidas que mejoren la seguridad de los trabajadores y no es cuestión de la Policía Municipal que bastante tiene con la falta de medios y recursos humanos sino por la dejadez por parte del Equipo de Gobierno. que no valora a los trabajadores de la casa".

Por último, Castillo se ha mostrado muy preocupado con respecto a que "el equipo de gobierno es absolutamente conocedor desde hace tiempo de la falta de efectivos de policía en la Tenencia que garanticen un mínimo de seguridad para las trabajadores y para el resto de ciudadanos, sin embargo, la única realidad es que su falta de gestión hace que los servicios que reciben los ciudadanos no sean todo lo óptimos que debieran ser, al final, como siempre los perjudicados son los trabajadores que se sienten impotentes de no poder prestar el servicio como les gustaría, y por supuesto, los ciudadanos que no son atendidos como merecen por la falta de coordinación y comunicación entre los propios socios de gobierno".