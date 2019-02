Una herència plena de 'marrons'

Els últims dies hem rebut crítiques, lícites, d'altra banda, per part del Partit Popular a la nostra gestió municipal. Comprenc perfectament i respecte totes les crítiques per part de l'oposició. Però hi ha dos temes que em resulten especialment insidiosos i que considere que tinc l'obligació d'aclarir per a tota la ciutadania.

Primer que res, he de dir que el Sender Blau va ser una responsabilitat inicial del PP, que va gestionar un projecte que, segons els tècnics, no era l'adequat, que estava mal fet. Així les coses, ens va tocar fer un projecte de nou i, justament, ens van paralitzar els tràmits des del govern central del PP.

Respecte del Grau Vell, tres quarts del mateix. Ha sigut el govern del PP qui ha posat tots els obstacles possibles, s'han dedicat a bloquejar, que és el millor que saben fer. Bloquejant són molt bons, ho reconec. A pesar de tot, el projecte de Sender Blau ja està en fase de licitació i el del Grau Vell està també en l'última fase dels tràmits finals. De fet, ja hem aprovat els plecs per a licitar les obres, obres que sense dubte posaran en valor un patrimoni que serà un atractiu turístic de primer ordre.

La veritat és que no comprenc com el PP, després d'haver estat governant huit anys totes les institucions públiques i tindre tot el poder polític possible (Ajuntament, Generalitat i Govern central) i haver convertit Sagunt en un desert sense impuls ni gestió ni projectes de futur ni res de res, té la gosadia de criticar demagògicament la nostra gestió i els projectes que hem posat en marxa per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Vull destacar que esta junta de govern de progrés, liderada per l'alcalde Quico Fernández, a pesar de les dificultats de ser quatre grups polítics i dels mals auguris que alguns han intentat que es compliren, ha treballat de valent i fruit d'este treball hem aprovat tres pressupostos municipals i hem donat estabilitat i eficàcia a la gestió dels interessos públics de la ciutat. Feia nou anys que no passava això, l'etapa del PP fou nefasta en este sentit i tants altres. Nosaltres hem gestionat i gestionem amb rigor, seriositat i fem les coses com s'han de fer.

Els projectes que hem posat en marxa han tingut com a línia argumental la millora de la qualitat de vida i han abraçat totes les àrees de serveis. En atenció als majors, tenim el projecte de centre polivalent que permetrà que els majors de Sagunt disposen d'un lloc per a poder fer balls, activitat lúdica i de salut. Tenim també el compromís de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per fer un nou CEAM al Port de Sagunt.

En temes esportius, ja han començat les obres de la pista d'atletisme i en breu es tornaran a licitar les obres del pavelló de SUNP VI, a les quals hem dotat d'1.060.000 euros més dels inicialment previstos, a més de les inversions fetes en altres instal·lacions (coberta del hoquei, coberta al José Veral...).

En mobilitat, a més d'obrir noves vies de connexió entre els principals nuclis, en un parell de setmanes començaran les obres de connexió del barri de Sant Josep amb la platja (Ronda Nord) i abans de l'estiu estarà fet el projecte de zona de vianants i il·luminació de l'Assagador de la Mar, camí entre Canet i Almardà.

En joventut, hem comprat l'edifici de l'ONCE per a poder fer un Casal Jove al nucli històric. En accessibilitat estem millorant les voreres del carrer dels Horts, a més de les millores dels últims anys.

Com poden vore, tenim projectes molt il·lusionants que canviaran en pocs mesos la ciutat en la qual vivim. Per tot això em pregunte qui ha fet una gestió de paràlisi?, cal recordar que ells, el PP, juntament amb IP en determinats períodes, van governar la ciutat, varen disposar dels dotze milions del canon de l'aigua, dels plans Zapatero i Camps, etcètera, i tot i això ens han deixat una herència plena de 'marrons' que ens ha costat molt condicionar de nou: pavelló del SUNP VI, Font del País Valencià, Fundació del Patrimoni Industrial, etcètera.