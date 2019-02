Las empresas de Ingruinsa acusan a Sagunt de "bloquear nuestra actividad"

Varios empresarios del polígono Ingruinsa del Port de Sagunt han mostrado su perplejidad por la decisión del ayuntamiento de cambiar el sentido de circulación y el aparcamiento en tres calles de este parque. Sin previa consulta ni aviso y por orden de la delegación de Patrimonio, ayer se procedió a repintar estas vías para que tengan un solo sentido y el otro carril se aproveche para el estacionamiento de vehículos.

Este paso "ha paralizado el polígono", denuncia Salva Montesinos, erigido como portavoz del más de medio centenar de afectados. Después de que esta modificación les pillara ayer "desprevenidos", los empresarios han requerido esta mañana la presencia de la Policía Local, que ha levantado acta de la situación y ha admitido que no se solicitó informe a Movilidad Urbana por parte de Patrimonio antes de ejecutar los cambios en el tráfico.

Montesinos apunta que "no creo que haya sido una cuestión de maldad para bloquear la actividad, más bien de ineficacia y no pensar en lo que están haciendo". Y es que resulta que "no han tenido en cuenta la carga y descarga de las empresas. Solo en nuestra calle -Jerónimo Roure- el tránsito diario de camiones ronda entre los 40 y los 50, que ahora tienen que parar la circulación de la calle para poder cargar o descargar".

La asociación que engloba a los empresarios reclama "una solución rápida, no podemos esperar meses", según Montesinos, quien también admite que "nuestros abogados están estudiando el caso para valorar la presentación de una demanda contra el ayuntamiento por daños y perjuicios".