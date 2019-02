Javier Raro y Mª José Carrera, los militantes más votados para la lista del PSPV en Sagunt

Los socialistas escucharon a la militancia pero la candidatura debe pasar ahora por un proceso interno

Javier Raro, secretario de Organización de la ejecutiva comarcal, y Mª José Carrera, vicepresidenta de la ejecutiva del PSPV de Sagunt han sido los más votados para la composición de la lista electoral con la que los socialistas concurrirán a las elecciones municipales en Sagunt. Dos personas de la confianza del candidato, lo que hace sospechar que acompañarán a Darío Moreno en la lista.

Los militantes del PSPV-PSOE de Sagunt eligieron mediante votación de listas abiertas, la composición de la candidatura para los comicios del mes de mayo.

Un proceso en el que cada militante pudo votar hasta 24 candidatos con un máximo de 12 hombres y 12 mujeres, un procedimiento nuevo en la confección de los equipos electorales del PSPV-PSOE, que se aplica en las ciudades de más de 20.000 habitantes con el que se quiere dar voz y voto a la militancia.

Además de estos nombres también recibieron bastante apoyo de los compañeros Juanjo Gil o Jorge Vidal, mientras que otros que aspiran a estar en la candidatura como Gloria Parra o Natalia Antonino, no aparecen en puestos de salida a tenor de los votos recibidos.

Sin embargo, desde la ejecutiva se explica que el orden de las votaciones no implicará necesariamente el orden de la lista, ya que algunos de los más votados han anunciado que renunciarán a los primeros puestos. Pero además, la conformación de ésta también debe someterse a un proceso interno donde se ha de escuchar a todas las partes implicadas en su aprobación definitiva, pero sobre todo al candidato, que es quien ha de ser la cabeza visible del equipo y también a las personas que han sido elegidas. Seguro que tenemos personas que desean mostrar su apoyo formando parte de la candidatura, pero que prefieren no estar en los primeros puestos», explicaba el secretario de Organización, Jorge Vidal.

Por otro lado, los socialistas también tuvieron la oportunidad de proponer nombres para la lista electoral de las elecciones autonómicas, al congreso de los diputados o al senado. De esta manera desde la agrupación de Sagunt se han propuesto nombres como el del secretario general Ernesto Herrera, Nuria Hernández, Octavio Herranz, Margarita Pin o Gloria Calero.