BENIFAIRÓ de les valls I EL MALBARATar els RECURSOS

S'acosten eleccions i es nota. Benifairó és una constant d'obres, remodelacions o anuncis del que es va a fer o construir. Les eleccions són com l'estiu als pobles turístics, pareix que reviscolen, però fins el 2019 a Benifarió hem assistit a una activitat paralitzant, un poble que hivernava.

En breu i com anuncia l'Ajuntament de Benifairó es començarà a reformar el parc de la Plaça 9 d'Octubre, la Plaça Doctor Gimeno i ja han començat les obres del camp de futbol. Tot açò gràcies a les subvencions rebudes de Diputació. I en referència a aquestes inversions, moltes d'elles necessàries des de fa temps, voldríem destacar especialment la que es va a realitzar al camp de futbol.

Fins ara teníem un camp de futbol amb gespa natural en el que s'han anat invertint diners i temps dels treballadors municipals, que es va fer mitjançant una subvenció anterior, en aquell moment l'equip de govern no va voler fer-lo de gespa artificial com se li demanava justificant que posar-la era massa car. Ara es va a tornar a invertir un altra subvenció, a banda dels més de 90.000? que ficarà l'Ajuntament per a arrancar la gespa i acondicionar el terreny per a poder ficar la gespa artificial.

Des d'Esquerra Republicana no és que no vulguem unes millors instal·lacions al nostre poble. Tot al contrari, nosaltres sempre hem estat a favor de potenciar l'esport, com demostra el fet que hem insistit en obrir i facilitar l'accés a les instal·lacions esportives mitjançant horaris d'obertura al públic, que el PSOE ha denegat reiteradament.

El que no entenem és la necessitat de fer un camp de gespa artificial en aquest moments quan hi han altres instal·lacions que precisen més d'aquesta inversió, com és la rehabilitació de la pista de tenis, inutilitzable per la falta de manteniment, la construcció d'un frontó o un espai habilitat per a la pràctica de pilota valenciana.

Lamentem que la falta de previsió siga la tònica habitual en l'actuació de l'equip de govern de Benifairó de les Valls que en menys de 10 anys, va a invertir dos subvencions en una mateixa instal·lació amb una mateixa finalitat demostrant una volta més la poca responsabilitat a l'hora d'utilitzar els recursos dels que disposa.