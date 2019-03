El Consell aplaza la protección de la montaña de Romeu

La protección de la montaña de Romeu de Sagunt como paraje natural municipal tendrá que esperar un poco más. Aunque el orden del día el pleno del Consell incluía este asunto, finalmente no se ha tratado; una decisión que ha indignado al alcalde de Sagunt, Quico Fernández, quien incluso había convocado una rueda de prensa para dar a conocer la noticia.

"Es una decisión política que nos deja perplejos, enojados. Al preguntar qué había pasado, nos han dicho que todo ha sido a petición del PSOE para estudiarlo bien y ver si hay una afección a los trabajadores, pero es un argumento que no se puede esgrimir porque recientemente el Consell ha dado una prórroga de 30 años para continuar la extracción en la cantera actual", decía visiblemente molesto, en relación a la explotación de Lafarge, para luego añadir: "La declaración no tiene ningún efecto negativo contra nadie. Sólo protege monte municipal, que es de todos".

Junto a ello, recalcó que la protección del paraje había sido apoyada por la mayoría del pleno municipal, incluido el grupo socialista, y ya había recabado todos los informes favorables, tanto a nivel ambiental como jurídico.

"Es una deslealtad institucional y hasta una traición a sus compañeros que apoyaron la solictud", apuntaba el alcalde. "No aprobar esto está fuera del espíritu de Botànic pues la declaración de paraje lo que incluye es todo monte público, monte de todos los ciudadanos de gran calidad ambiental que debe preservarse... Es una exhibición de hipocresía mayúscula hacer ver que el gobierno del Botànic es verde y ser incapaces de aprobar algo tan básico como esto", añadía en una rueda de prensa junto tres de sus cuatro ediles y la diputada autonómica por Compromís y exedil de Medio Ambiente, Teresa Garcia.

Precisamente ésta última insistió en que "está fuera de toda duda el extraordinario valor de la montaña" y "no hay ningún motivo desde el punto de vista técnico y jurídicos" para oponerse al paraje. "No proceder a su declaración como paraje natural municipal no tiene sentido. Ya hace años que debería haberla tenido", apuntaba además de recordar que la nueva Ley de Ordenación del Territorio protege tanto Romeu como todas las montañas situadas a 10 kilómetros del litoral" y, en ese ámbito, "Romeu es un caso extrañísimo, al contar con un bosque mediterráneo maduro cerca del par pero no tener aún figura de protección como sí tienen el resto, excepto otro caso en Alicante".

Aún así, Fernández se mostró convencido de que finalmene se aprobará el paraje. "Yo espero que la semana que viene mismo se apruebe, espero que recapaciten y rectifiquen", dijo para después confirmar: "Si no lo hace la Generalitat, lo harán los Tribunales".