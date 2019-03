Las molestias por los mercados llevan a Cs a pedir compensaciones para los afectados

«Solicitaremos al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de establecer algún tipo de compensación a los vecinos de las viviendas donde se instalan los mercados municipales, por los problemas que les causa la instalación durante 100 días al año del mercado municipal en el Puerto y 50 días en Sagunt».

El portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sagunt Raúl Castillo, ha hecho esta afirmación después de reunirse con varios vecinos de la zona que le han transmitido su preocupación, que ya viene de años atrás «la cuestión no solo está en que durante un tercio del año estos vecinos no pueden acceder con normalidad a sus casas, no pueden aparcar sus vehículos en sus calles, si siquiera pueden acceder a sus bajos, aunque estén pagando la tasa de vado correspondiente. Además existe una acumulación de ruidos desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde e incluso se ocasiona un deterioro por el constante baldeo de las calles durante las tareas de limpieza que ocasiona gastos extraordinarios de mantenimiento de las fachadas de las viviendas de la zona».

El concejal ha explicado «la compensación puede realizarse en alguno de los impuestos que se les afecta y que corresponden a servicios del Ayuntamiento que éstos vecinos no pueden disfrutar, como el resto, durante 100 días al año», el edil ha apuntado «además ésta podría configurarse como una medida temporal de compensación, hasta que, en colaboración con el colectivo de los mercados y todos los afectados, se pueda encontrar una reorganización del mercado que mitigue lo máximo posible todas estas molestias».



Disposición aceptada

Según Castillo, «la disposición de los mercados ha sido asumida y aceptada por la gran mayoría de vecinos, sin embargo entendemos que no es equitativo para los propietarios de viviendas comprendidas en las zonas de instalación de éstos el tener que contribuir de igual manera que otros ciudadanos que no ven mermados sus derechos de ningún modo. Al menos, si tienen que seguir viéndose perjudicados en diferentes aspectos de su día a día, que tengan una contraprestación que equilibre esta situación injusta», Castillo continua «no solo hay que afrontar a corto y medio plazo las molestias a los vecinos y la forma de compensarles, sino que a medio plazo hay que tratar de consensuar con todas las partes que se pudieran ver afectas, una reorganización que disminuya la saturación de las calles y no cree, por ejemplo, situaciones de falta de seguridad en caso de emergencia».

Por último, Castillo añade «vamos a hacer las consultas necesarias al departamento de mercados y al de hacienda para ver la viabilidad y la legalidad de poder reducir o bonificar el importe del IBI y vamos a trabajar para encontrar la medida mas justa y adecuada para que los vecinos de estas zonas no se consideren agraviados o menospreciados por el Ayuntamiento de Sagunto».