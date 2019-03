La Plataforma Romeu-Bonilles urge al Consell a proteger el paraje

La Plataforma Romeu-Bonilles (formada por Acció Ecologista-Agró, Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, AAVV Bonilles-Romeu y AAVV Tres Barrancs, entre otras entidades) ha hecho público su malestar por el reciente aplazamiento de la protección de la montaña de Romeu en el pleno del Consell del pasado viernes y ha exigido que la medida se apruebe sin falta en la próxima convocatoria; un hecho que se complica ante el previsible adelanto electoral que hoy mismo debe confirmar o no el President de la Generalitat, Ximo Puig.

Tras la rueda de prensa del pasado viernes en la que el alcalde, Quico Fernández, atribuyó el aplazamiento a una petición del PSPV, desde la plataforma aseguraban en un comunicado: "Nos produce profunda inquietud y desconcierto, que según parece a instancias de cargos del PSPV, se haya retirado del orden del día del anterior Consell de la Generalitat Valenciana la aprobación del PNM de Romeu, cuando estaba programada su aprobación tras haber superado con éxito todos los trámites ambientales y legales, incluido el informe favorable del Consell Jurídic Consultiu. Esto nos llevaría a pensar que es una paralización política injustificable por parte del Consell debido a intereses no explicables públicamente, pero desde luego intereses muy alejados de la defensa del interés general".

En este sentido, prosiguen: "Parece ser que el PSPV se empeña en seguir cometiendo errores del pasado y en tropezar una y otra vez con la misma piedra, pero esta misma piedra le va a seguir persiguiendo eternamente y cada vez con más fuerza. Hace muchos años el PSPV local ya tuvo la oportunidad de aprobar el PNM de Romeu cuando gobernaba el ayuntamiento de Sagunt y lo paralizó sin ninguna justificación razonable. No sabemos qué intereses le llevaron a paralizar su aprobación, pero desde luego no fueron cálculos electorales, dado que desde entonces no ha dejado de perder votos debido a esta torpeza y a la desconfianza que ha generado entre sus propios militantes y votantes".

Por ello, insisten: "No nos gustaría pensar que el President Ximo Puig, y parte del Consell, han decidido cometer los mismos errores del pasado y retrasar injustificadamente la protección del Paraje de Romeu; de ser así cabría pensar que tratan de evitar afrontar que no quieren su protección, debido a intereses inconfesables, en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Sagunt y del sentido común. Con esta actitud de algunos cargos, el PSPV parece ser que quiere seguir alineado junto a los partidos de derecha en este tema, cuando se supone que es un partido progresista cuya obligación es defender el interés público general y tener cierta sensibilidad medioambiental.

Creíamos que con el Govern del Botànic habíamos dejado felizmente atrás un modelo de oscurantismo, corrupción generalizada y nula defensa de los intereses públicos y del patrimonio natural, pero esta decisión, si no es reparada inmediatamente, nos devolvería a la cruda realidad. Hechos cómo este explican el creciente distanciamiento de la sociedad respecto de los partidos políticos, la baja movilización del electorado progresista y el pensamiento de que "todos los políticos son iguales".

Aún así, apuntan: "Queremos seguir pensando que, dejando a un lado la ideología de cada cual, el President Ximo Puig es una persona honrada, honorable y que cumple con la palabra dada. Es por ello que le exigimos al President Puig, y al Consell en general, explicaciones públicas y creíbles de los motivos por los cuales ha retirado de la orden del día del Consell anterior la aprobación del PNM de Romeu. No sólo le exigimos explicaciones públicas, sino sobre todo que en el próximo Consell de la Generalitat se apruebe el PNM de Romeu, para de esta manera despejar las dudas sobre la falta de voluntad real de protección del Paraje de Romeu por parte de algún partido político".

Finalmente, concluyen diciendo: "Pase lo que pase, se apruebe o no en el próximo Consell, nosotros celebraremos el próximo domingo 10 el Dia de l'Arbre en el Paraje de Romeu y seguiremos defendiendo siempre el interés general, nuestro patrimonio público natural.... Si estos no son los intereses que defiende algún partido del Consell, y persisten en traicionar sus promesas, esta misma semana lo sabremos y lo tendremos en cuenta.