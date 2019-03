Si una cosa sembla molt evident quan es parla de política, és que mai es perd la capacitat de sorprendre. I caldria recordar que Compromís és la força que en aquesta legislatura ha liderat l'oposició en Canet; que va ser la força més votada en el nucli del poble en les passades eleccions; que va presentar un creixement considerable de suports i de vots, doblant la seua representativitat al consistori i per tant, en considerar aquestes raons, sembla, reuneix en si mateixa la legítima aspiració a convertir-se i a ser la veritable alternativa al govern del Partit Popular a Canet.

Compromís per Canet té molt clar que es presenta a les eleccions amb el convenciment ferm de ser la força que aspira a aconseguir un increment del suport dels veïns i veïnes, i per tant en convertir a la persona que lidere la seua llista electoral en l'eix vertebrador del projecte de renovació en l'alcaldia; i sincerament, no es contempla altra possibilitat.

Si ens presentem a les eleccions, és perquè creiem en el nostre projecte, perquè volem aplicar decididament un valencianisme polític amb fets i no només de paraula com fan altres partits; és perquè apostem per un canvi vertader, tant en les formes d'actuar com en les propostes, i amb una idea clara que implica escoltar la veu del ciutadà per fer de Canet una ciutat més sostenible, més participativa, més respectuosa, on les persones siguen la prioritat i desenvolupen un protagonisme actiu; i tot açò serà garantia de poder-se dur a terme amb la renovació de l'alcaldia si és assumida per Compromís. Pot ser fins i tot, arriben a confirmar-se d'ací a uns dies, les persones que seran designades com a caps de llista dels diferents partits, però tots i totes hauran de saber amb claredat que, de cara a les eleccions del 26 de maig... (i sense voler aventurar-nos en opinar sobre el que pensaran o faran altres partits) des del nostre projecte polític, des de Compromís és del tot evident que no es contempla altra possibilitat que la de ser l'alternativa a l'alcaldia de Canet, per si us interessa saber-ho.