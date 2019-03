Compromís confía en que el Pleno del Consell apruebe la protección de Romeu

Compromís ha emitido un comunicado en el que asegura confiar en que mañana el Pleno del Consell aprueba la declaración del Paraje Natural de la Montaña de Romeu.

Para la diputada autonómica y exedil de Medio Ambiente en Sagunt, Teresa Garcia: " Son muchos años acompañando a los y las vecinas, a la Plataforma en defensa de la montaña, al Centre d' Estudis y a Agró en una causa tan justa y clara, que no entendemos cómo no se había producido antes. Esta ciudad gana con la protección de su pulmón verde en calidad de vida y en valor, y por fin asume su papel de referente industrial de alta calidad que es sensible con los recursos naturales, como hacen al resto de Europa".

A su juicio: "El tridente ecológico, Bosque de Romeu-Marjal de los Moros y Marjal de Almenara nos hace una referencia como ciudad sostenible y de igual manera que somos un referente en patrimonio histórico e industrial, lo somos en la conservación del patrimonio natural. Si por fin mañana se materializa la declaración, será la culminación del trabajo de un movimiento vecinal que no ha dejado nunca de hacer un trabajo divulgativo para poner en valor el paraje, así como de una tarea política por parte de Compromís como refuerzo importante de ese trabajo vecinal en momentos duros donde se ha tenido que recorrer a la vía judicial para defender la montaña. Momentos en los que prácticamente nos quedamos solos".

En su opinión: "Desde el refuerzo de la sentencia que restituyó la denegación de la DIC de la ampliación de la cantera en el fondo y en la forma, en 2016, con todos los informes técnicos y ambientales a favor y el avance de la legislación para preservar los bosques del frente litoral, no tenía ningún sentido no realizar una protección efectiva de la zona".

Para finalizar decía: "Además, además y a título personal, declarar la Protección de Paraje Natural un 8 de marzo, el día de la mujer, es un regalo, con cierta poesía, reconociendo el carácter femenino de la madre tierra que nos cuida a todas. Espero que nuestros compañeros hombres que mañana no hacen huelga, tanto de Compromís y de PSPV demuestran su feminismo con esta declaración".