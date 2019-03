La suciedad del IES Clot del Moro dejará a los alumnos en casa

Los estudiantes anuncian huelga para mañana mientras la dirección de tres institutos de Sagunt, Puçol y Les Valls se reunen en Conselleria de Educación para buscar soluciones

Los alumnos del IES Clot del Moro de Sagunt no acudirán mañana a clase después de que a primera hora de hoy se confirmara que las trabajadoras de la limpieza al no hacer efectivos los pagos que se les adeudan.

Algunos alumnos asistían esta mañana a las primeras clases y después se marchaban a casa, la mayoría, como señal de protesta ante la falta de insalubridad que rodea al centro. Incluso muchos padres han decidido no llevar a sus hijos a clase hasta que no se solucione el tema.

Con este propósito se reunían los directores de los Institutos Clot del Moro, el IES de Puçol y el de Les Valls con el secretario de los servicios territoriales de la Conselleria de Educación, encuentro al que acudía también el presidente del AMPA del Clot del Moro. Pese a las insistencias de todos por buscar alternativas, desde la administración se les ha comunicado que poco se podía hacer, por lo que desde el AMPA se baraja hablar con los padres y madres de los estudiantes para que no los lleven al centro ante la cantidad de basura acumulada.

Tal y como ha podido conocer Levante-EMV, algunos de los alumnos se han visto obligados a acudir a las clases con mascarilla ante los riesgos de padecer cuadros de alergia por el polvo y por el olor a putrefacción que desprende algún alula donde se acumulan restos de comida en malas condiciones, tal y como han afirmado varios alumnos preguntados.

A la queja de los estudiantes se añade la de algunos profesores que han decidido sacar las clases al patio.

Tal y como ha podido conocer este medio hoy hay prevista una reunión del comité de empresa para tratar de llegar a acuerdos.