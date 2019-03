Denuncian la discriminación de un niño en un colegio por tener familia homoparental

Los padres de un alumno de Infantil del Colegio La Muralla de Canet d' En Berenguer han denunciado «la discriminación» por cuestiones de «diversidad familiar» que ha padecido su hijo en la elaboración de un trabajo de clase en el que él era el protagonista después de esperar varios meses su turno.

A este pequeño, que vive en una familia homoparental (con dos padres) se le pedía que ilustrara la profesión o el trabajo de su madre y su padre, conociendo perfectamente la coyuntura familiar.

Al realizar en casa la ficha titulada «La meua mare treballa en...», el pequeño tachó la palabra «mamá» y colocó la foto de uno de sus papás en ella, con el consentimiento de sus padres. Un tachón que ha permanecido en la ficha totalmente visible durante «casi una semana» que ha estado colgando en una pared, «lo que ha generado varios comentarios por parte de sus compañeros que le han afectado», explicaba ayer uno de sus padres, si bien hoy matizaba que "para ser exactos y no dar lugar a malentendidos con la gente de su clase, habría que aclarar que no es que ya le hayan dicho algo que le haya afectado, sino que la situación generada prodría haber dado lugar a eso", decía reconociendo que "allí nunca nos hemos sentido rechazados, pero nos preocupa que si no se cambian las dinámicas y los materiales cuando hay una familia homoparental, se puedan dar situaciones de rechazo cuando se haga más mayor, siendo que se pueden evitar fácilmente".

Los padres, que aseguran sentirse «impotentes» ante la «humillación que ha sufrido» el niño, han comunicado los hechos a la Inspección Educativa de la Conselleria lamentando «la falta de sensibilidad» del centro. De esta manera pretenden que la conselleria tome cartas en el asunto y esta situación «no se vuelva a producir, porque este tipo de cuestiones pueden llegar a generar situaciones de acoso en un futuro», explicaba uno de los padres, y «nadie quiere eso para sus hijos».

Los padres piden que se le abra un expediente a la profesora, a la que tachan de «homófoba» en el escrito que han remitido a la conselleria y al colegio. Además, critican que «situaciones como éstas ocurran en un centro público y en pleno siglo XXI, y más, cuando la profesora del menor sabe de la diversidad de nuestra familia. Era muy sencillo, en lugar de darle a mi hijo la ficha de la madre, la profesora podría haberle dado otra de padre y no hubiera pasado nada. O tapar el tachado y no dejarlo expuesto casi una semana», decía uno de los padres del alumnos.

Sin embargo, desde el centro se niega que haya habido discriminación y apuntan a «un error» lo sucedido, tal y como ha explicado a este diario la directora del CEIP la Muralla; Mª Jesús Muñoz. «Han sido un cúmulo de circunstancias. La profesora del niño estaba de baja, también la sustituta y la verdad es que nadie se dio cuenta del tachón, pero la jefa de estudios lo cambió enseguida».

Muñoz explicaba que ha perdido perdón a los padres por este «error» y que espera que no vuelva a suceder. Además, aclara que «ningún niño se ha metido con este alumno por este tema, ya que todos en su clase saben de la diversidad de esta familia y lo asumen con normalidad».

Por otro lado, también quiere dejar claro que «no ha habido mala intención en los hechos, todos nos equivocamos alguna vez», afirmaba, además de pedir disculpas a los padres públicamente de nuevo.