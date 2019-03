Fallas sin agresiones sexistas

El Área de Igualdad ha presentado la campaña «Por unas Fallas libres de agresiones sexistas», financiada por el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.. Por este motivo, la fachada del Ayuntamiento de Sagunt y de la Tenencia de Alcaldía lucirá una lona con el cartel de la campaña, que también fue presentado ayer, además de un vinilo en los autobuses.

Al acto ha asistido la concejala de Igualdad, María Giménez; la concejala de Fiestas, Asun Moll; las Falleras Mayores de Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS), Paula Marrón e Inés Miret; el presidente de FJFS, Rafa Burgos; y la presidenta y vicepresidenta de la Falla La Marina.

La concejala de Igualdad, afirmó que «la finalidad de la campaña es concienciar a la ciudadanía para que viva unas fallas diversas, inclusivas, divertidas, llenas de tolerancia y sin ningún rastro de machismo, donde no haya ningún rasgo de violencia ni agresión sexistas, homófobas, xenófobas o de cualquier otro tipo, así como cualquier actitud sexista como: tocamientos, comentarios indeseables sobre la ropa, miradas o chistes de mal gusto. Cabe resaltar también el hecho de que: consumir alcohol o cualquier otra sustancia, no justifica ningún tipo de violencia ni agresión. Porque No es No».

Por su parte, la concejala de Fiestas, destacó que cada vez «hay más mujeres con cargos y espero que algún día haya una presidenta de FJFS». Respecto a las agresiones sexistas, «pensamos que son agresiones fuertes, pero muchas veces son agresiones verbales o sensuales que a las mujeres nos molestan. Tenemos que luchar para que éstas desaparezcan».

Por su parte, la Fallera Mayor de la Comarca, aseguró que es «una iniciativa muy buena porque aunque en las fallas presumamos de ser una fiesta de casa muy nuestra sin muchas agresiones ni conflictos, si hay un momento en el que te puedas sentir ofendida, tanto hombres como mujeres, hay que saber dónde acudir. Porque no siempre la agresión es un tocamiento, sino que a veces palabras, comentarios o miradas ya son agresiones. Tenemos que recordar que no es no, y que todo lo que no sea sí, sigue siendo no».

Los carteles están disponibles para todas las comisiones falleras solicitándolos a FJFS o acudiendo al ayuntamiento.