Crece la rivalidad en Especial

Seis monumentos grandes y otros seis infantiles compiten en esta sección, que aumenta en dos respecto 2018

Las fallas de 2019 han supuesto un incremento de la rivalidad en la sección Especial tanto en categoría adulta como infantil ya que se ha visto aumentado el número de monumentos que lucharán por convertirse en los mejores de El Camp de Morvedre. La irrupción de las fallas de Plaza del Sol en la categoría reina, en este ejercicio en el que, además, conmemoran su 30 aniversario, ha hecho que el número de participantes en cada categoría sea de seis monumentos en cada una de ellas, es decir, que la comarca, este año contará con doce fallas en sección Especial, dos más que las que compitieron por el preciado 'palet' el pasado ejercicio.

Esto ha tenido otra consecuencia positiva en El Camp de Morvedre y es el aumento del presupuesto que las 30 comisiones falleras que forman parte de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), invierten en los monumentos. En total, han invertido un total de 568.020 euros, lo que supone un incremento de un 11,63% con respecto al pasado ejercicio donde se contó con un presupuesto de 508.838 euros, es decir, se ha vivido un aumento de unos 60.000 euros. En las fallas infantiles se han invertido 149.419 euros, sobre un 18% más, mientras que, en las grandes, sus presupuestos ascienden a un total de 418.601 euros, un 9,5% más que el año pasado.

Si hablamos de caras nuevas en este ejercicio, tenemos que hablar de la falla Plaza del Sol que para su 30 aniversario ha fichado a un artista joven que ha sido el encargado de realizar sus dos monumentos: Antonio Ruano. Además, otro hito logrado por esta comisión en su primer año en sección Especial será el de plantar la falla más cara en la categoría infantil, un monumento que lleva por lema 'Namasté' cuyo presupuesto asciende a los 14.520 euros; por otro lado, la falla con la que competirán en categoría adulta se titula 'La vida es un carnaval' cuyo importe es de 36.300 euros y que estrenará ubicación ya que se plantará, también por primera vez, en el interior de la plaza que le otorga su nombre a esta comisión.

El rival a batir en fallas grandes este año será Ferni Llopis que vuelve a firmar el monumento adulto de La Victòria, 'L'estranya parella' que cuenta con un presupuesto de 36.000 euros, y, aunque en la presentación de los bocetos que se llevó a cabo en octubre reconoció que no sentía la presión, su ilusión es revalidar el título logrado el pasado año. En cuanto a la categoría infantil, esta comisión también repite con el artista de 2018 tras el éxito logrado con un segundo premio; de este modo, Xavi Gámez vuelve a plantar allí un monumento titulado 'Africans Go!', de 14.000 euros, un artista emergente que logró el primer premio de sección Especial infantil de las Hogueras de San Juan de 2018.

Pero si hablamos de éxito, no podemos olvidarnos del logrado por el alicantino Raúl García Pertusa el pasado 2018 con su falla infantil de La Marina con la que alcanzó la primera posición de la categoría reina, un joven artista que volverá a plantar una de sus creaciones en esta plaza, concretamente una con el lema 'Nos cambiaron las musas!!', valorada en 12.000 euros. Asimismo, esta comisión de la ciudad volverá a confiar en Mario Gual del Olmo por segundo año consecutivo que plantará su falla 'Renovarse o morir', cuya inversión es de 35.000 euros, con la que intentarán mejorar la quinta posición del pasado ejercicio.

Quienes quieren volver a la parte alta del podio este año es, sin lugar a dudas, la falla El Palleter tras lograr una meritoria segunda y tercera posición con sus monumentos en 2018. Para ello volverán a confiar, por cuarto año consecutivo, en el artista burrianense Rafa Ibáñez que plantará su falla adulta con el lema 'La ruta de la seda', con una inversión de 36.000 euros; por otro lado, después de muchos años plantando con el alicantino Sergio Gómez, esta comisión del Port de Sagunt ha fichado a un reconocido artista valenciano, Manuel Martínez Reig, todo un experto en lograr premios de ingenio y gracia en el cap i casal, y que se estrenará en esta demarcación con su monumento 'De ruta per Itàlia' cuyo presupuesto es de 12.000 euros.

Otra de las fallas que tendrá artista nuevo es Plaza Rodrigo ya que su falla infantil será realizada por otro joven, Rubén Canet, que plantará un monumento valorado en 12.000 euros y que se titula 'Mira que no et vuic!' mientras que el anterior artista infantil de esta falla, Erik Martínez, se atreverá a plantar el monumento grande de Plaza Rodrigo y que, este año, llevará por lema 'Desenmascarats', on una inversión de 35.000 euros.

Finalmente, La Palmereta completará la sección Especial infantil tras el fichaje de Andrés García López que plantará un monumento de 12.000 euros titulado 'Primer passeig de primavera' mientras que Eduardo Merello volverá a tener una falla del taller de Palacio i Serra, con quienes se estrenaron el pasado año, con un monumento llamado 'Evocacions' y valorado en 36.500 euros, siendo la falla más cara de la categoría reina.