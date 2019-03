Lafarge niega haber extraído áridos sin permiso y anuncia que recurrirá la sentencia

LafargeHolcim está preparando un recurso de apelación ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra la sentencia que ratifica el expediente de restauración de legalidad urbanística que le abrió el Ayuntamiento de Sagunt al entender que había extraído áridos sin permiso en suelo municipal forestal protegido que linda con su cantera.

La multinacional ha insistido en que ella "no ha explotado ninguna superficie fuera del perímetro autorizado por la licencia municipal, ni fuera del perímetro otorgado para su concesión minera y su plan de restauración integral".

Según la empresa, "el ayuntamiento ha utilizado el informe de su técnico para defender que LafargeHolcim explota áridos fuera del perímetro autorizado, sin tener en cuenta los informes periciales aportados por la empresa, que acreditan que existe un error en la planimetría del Plan General de Ordenación Urbana que se corresponde con los límites de su cantera".

En este sentido, apuntan que "la sentencia dictada no ha tenido en cuenta estos informes periciales, siendo éste uno de los motivos por lo que se presentará el correspondiente recurso de apelación".

Además, subraya que "los límites de la licencia de actividad otorgada a LafargeHolcim por el propio ayuntamiento tienen una delimitación física señalada mediante hitos y mojones que no dejan lugar a dudas de que LafargeHolcim nunca ha explotado áridos fuera del perímetro de su licencia municipal. De haberlo hecho, estos mojones físicos ya no estarían en el mismo sitio, lugar en el que fueron colocados en el año 1989 para delimitar el perímetro autorizado por la licencia municipal otorgada. Es decir, esta limitación señalada por hitos y mojones no se han movido del terreno desde ese año, ni la actividad de la cantera la ha rebasado", recalca en un comunicado.

A ello añade: "Es más, el 40 por ciento de la superficie en la que se han extraído áridos, dentro de los límites de la superficie delimitada por los hitos y mojones, estaba ya restaurada mucho antes de iniciarse el expediente abierto por el ayuntamiento. El resto de los trabajos pendientes de ejecución en esa zona son precisamente los propios de la restauración y serán ejecutados cumpliendo las prescripciones que resultan del Plan de Restauración Integrado para la cantera. Es decir, esta superficie quedará totalmente rehabilitada".