Muniesa: "No da igual quién gobierne en esta ciudad"

La decisión del Consell de aprobar la declaración de Paraje Natural en los actuales términos a propuesta de Quico Fernández y sus socios ha sido muy criticada por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sagunt, Sergio Muniesa, quien considera que esta medida "va a hacer que una de las empresas con más trabajadores de la ciudad, cierre" e insiste en que "la defensa del empleo y de los trabajadores no se hace persiguiendo empresas como Lafarge".

Para Muniesa: "La garantía del empleo, del paraje natural y de la continuidad del empleo lo garantizaba el convenio que el PP con el máximo consenso firmó con Lafarge la pasada legislatura. Y precisamente esa falta de diálogo y consenso es lo que ha demostrado el cuatripartito de Quico Fernández en estos cuatro años", decía ante una delimitación del paraje no consensuada con la empresa y en relación al convenio firmado en 2013 entre el consistorio y la empresa que, posteriormente, se ha convertido en papel mojado por dos cuestiones: Una sentencia del Supremo de 2016 ratificó un acuerdo de la conselleria que, en base al valor ambiental del lugar, impidió ampliar la cantera de Lafarge por la zona norte y las Margas de Romeu, por mucho que el convenio lo permitiera, y que la nueva Ley de Ordenación del Territorio protege esa montaña al estar a menos de 10 kilómetros del litoral.

A su juicio, "aprobar el Paraje Natural en los términos actuales que han fijado unilateralmente Quico Fernández y sus socios es dar la puntilla a unos trabajadores que llevan 4 años padeciendo la persecución de Compromis y sus socios".

Por ello, opina: "Queda demostrado que no da igual quién gobierne en esta ciudad. Frente al BLOC-Compromís y sus socios de pancarta de no a Saggas, no a Fenosa, de considerar Parc Sagunt un fracaso y ejemplo de la economía especulativa que han hecho todo lo posible para cargarse la empresa y los puestos de trabajo, bajo mentiras de salvar un paraje que ya estaba garantizado con el convenio realizado por el Partido Popular que respetaba paraje y trabajadores, estamos quienes siempre hemos estado con los trabajadores de Lafarge y vamos a seguir estando codo con codo con ellos".

En su opinión: "Compromís y sus socios son la muestra de la sangría industrial que le espera a esta ciudad si vuelve a gobernar Quico Fernández y sus socios. Se quiso cargar a Saggas, a Unión Fenosa y se va a cargar a Lafarge, y así una tras otra hasta que volvamos a ser una ciudad vinícola que es lo que le gusta y señala cada vez que tiene oportunidad. Con estas actitudes van contra el modelo industrial de nuestra ciudad. No piensa ni un segundo, ni le importa el daño que le están haciendo a esta ciudad".

A su juicio: "Las empresas se marcharán y generará un efecto rechazo a las que pensaban instalarse porque, ¿quién les puede asegurar que después de invertir no tendrán que recoger e irse porque de forma sectaria les cambien las condiciones? Hoy es Lafarge, mañana pueden ser otras. Esta es la huella de Quico Fernández y su gobierno, que todo lo que toca lo destruye".