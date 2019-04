Asaltan en Estivella cinco casas y la de un vecino al que ya apalizaron para robarle

Los ladrones la han tomado con Estivella. En estas dos últimas semanas ha habido seis casas asaltadas, la mayor parte de ellas en una urbanización, aunque también se ha denunciado el robo en una casa del pueblo y en otra situada en un camino.

Uno de los hurtos más llamativos es el que se producía el domingo en un chalé cuyo propietario había sufrido meses antes allí una paliza hasta que los ladrones lograron robarle. Entonces le sorprendieron a la puerta de su casa cuando regresaba de trabajar con una recaudación del día que le arrebataron a base de golpes. Su virulencia fue tal que el vecino acabó en el hospital con la mandíbula rota.

El domingo, los ladrones aprovecharon la ausencia de estos mismos propietarios para entrar en la casa, reventar la caja fuerte y llevarse las joyas que habían en la misma. No les intimidó la alarma ni las cámaras de seguridad que había, ya que apagaron la luz y las taparon para impedir ser grabados. Aún así, llegaron algo tarde, ya que algunos de los dispositivos pudieron captar el momento de la entrada, unas pruebas que ya están en manos de la Guardia Civil.

Esto sucedía anteayer sobre las 22.30 horas de la noche cuando estos vecinos vieron en sus móviles cómo unos intrusos entraban en su casa a través de la señal que les facilitaban las cámaras de seguridad conectadas a sus dispositivos. De las grabaciones ha trascendido que los ladrones asaltaban las propiedades con una especie de pasamontañas y guantes, tal y como han informado a Levante-EMV fuentes de toda solvencia.

Ese mismo día, otro vecino, de un camino cercano sufría otro robo.

Sin embargo éstos no han sido los únicos puesto que la semana pasada los vecinos de la misma urbanización sufrían otros tres, dos robos y un intento frustrado de un tercero. En este último, los ladrones se dispusieron a entrar en una casa donde en ese momento los propietarios disfrutaban de la cena y de un rato de televisión en torno a las 20.40 de la tarde. «Escuchamos un ruido pero no le dimos importancia porque creímos que era el perro. Al percatarnos de que el perro estaba abajo, ya sospechamos y efectivamente estaban intentando abrir la puerta del baño. Salimos corriendo a ver si los cogíamos, pero ya se habían ido», contaba el afectado. No corrieron la misma suerte otros vecinos, que el mismo día y dos horas mas tarde sufrían un robo estando ellos dentro de casa; un hecho del que no se percataron hasta que oyeron un ruido y los pillaron saliendo con el botín.

Entre un asalto y otro, se producía un tercero, en la misma urbanización. En este caso entraron por la ventana del baño y accedieron hasta el inmueble donde localizaron la caja fuerte de la que se llevaron todas las joyas, además de 210 euros que los propietarios tenían en casa. Una semana antes de estos asaltos, una vecina del pueblo denunciaba un robo de joyas en su casa ante la Guardia Civil mientras ellas estaba fuera.